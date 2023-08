Les compte de campagne du Tavini sont dans les clous

Début juillet, Oscar Temaru avait été informé que les comptes de campagne du Tavini risquaient d’être rejetés. Le parti a visiblement apporté les corrections et explications nécessaires au dossier : le député Steve Chailloux a annoncé que la Commission nationale des comptes de campagne l’avait finalement validé.

Début juillet la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait informé Oscar Temaru que le bilan du Tavini, transmis après les élections territoriales d’avril, manquait de clarté. Comme l’avaient révélé nos confrères de la Dépêche, la commission s’étonnait “qu’aucun document comptable ne détaille la composition des catégories de dépenses”, que le nom du mandataire financier était absent du dossier, ou qu’un versement de particulier dépasse la limite autorisé. En cas de rejet des comptes, le tavana de Faa’a risquait de perdre sa place de représentant à Tarahoi. Mais « après les diverses imprécations de nos adversaires politiques prévoyant l’inéligibilité de notre président Metua Oscar Temaru, la commission nationale de validation à finalement validé les comptes de campagnes », a annoncé Steve Chailloux, député et représentant Tavini à l’assemblée.



Soulagement, donc, pour le parti bleu ciel, dont certains cadres s’interrogeaient ces derniers jours sur les « taupes et les fuites » qui avaient révélé les échanges avec la commission. Le mouvement indépendantiste a vraisemblablement apporté les corrections et explications nécessaires à temps. Et évite donc que l’histoire se répète : en 2018, Oscar Temaru avait été déclaré inéligible pour un an et avait vu son élection à Tarahoi être annulée, après le rejet des comptes de sa précédente campagne territoriale.