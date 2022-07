Les constructions vulnérables à la submersion devront être surélevées à partir du 1er janvier 2023

Afin de « de diminuer la vulnérabilité structurelle de l’habitat » à Tahiti, Bora Bora et Moorea, le conseil des ministres a acté l’obligation « pour les demandes de permis de travaux immobiliers concernées par un risque de submersion marine », de surélever « les constructions d’habitation et de certains bâtiments sensibles » à compter du 1er janvier 2023.

Grâce à une étude de « caractérisation de l’aléa surcote marine » concernant les îles de Tahiti, Bora Bora et Moorea réalisée par le bureau d’études BRL Ingénierie, le Pays a pris une décision lors du conseil des ministres de ce mercredi 27 juillet afin d’adapter la règlementation aux évolutions futures de l’aléa climatique. À compter du 1er Janvier 2023, « la Direction de la construction et de l’aménagement (DCA) imposera, pour les demandes de permis de travaux immobiliers concernées par un risque de submersion marine, la surélévation des constructions d’habitation et de certains bâtiments sensibles ».

Surélévation d’1 m en zone bleue et de 50 cm en zone verte

C’est dans le contexte actuel évalué grâce aux données LIDAR (Light detection and ranging – données topographiques et bathymétriques de grande précision) et en tenant compte des prévisions les plus optimistes du Giec concernant le réchauffement climatique et l’intensification des phénomènes météorologiques, que le Pays a fixé la surélévation requise à « 1 mètre pour les constructions en zone à à risque moyen et à 50 cm pour les constructions en zone à risque faible ». Pour aller au bout de la démarche, le conseil des ministres indique qu« ‘il est envisagé de programmer une campagne d’acquisition de données LIDAR pour les autres îles de Polynésie française ».

