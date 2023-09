« Les Français vus par les Anglais » à la maison James Norman Hall

Attention : humour british. Les Amis de la maison James Norman Hall organisent le vendredi 6 octobre une conférence de l’auteur britannique Stephen Clarke, auteur du best-seller « God Save la France – A Year in the merde », sur les relations franco-anglaises à travers les âges.

C’est une soirée plus humoristique que la précédente que propose la Maison James Normal Hall le 6 octobre. Après une conférence sur « James Norman Hall et ses mémoires de guerre » le 15 septembre dernier, le journaliste et écrivain britannique Stephen Clarke vous embarque dans les subtilités de l’Entente cordiale avec une conférence intitulée « Les Français vus par les Anglais et vice-versa ».

Extrait de Français, je vous haime : « Les Français disent que le client est roi… et on sait ce qu’ils ont fait de leur famille royale. Ils prétendent que la langue anglaise assassine le français, mais ils adorent surfer sur le web et trouvent le vintage très hype. Néanmoins, soyons fair-play : nous, les Anglais, nous nous moquons des Français mais nous les aimons vraiment ; ils sont arrogants, mais nous voudrions bien avoir leur confiance en nous ; ils sont vieux jeu, mais nous aimerions avoir autant d’élégance ; ils sont hypocrites, mais nous envions leur façon de s’en tirer malgré tout à chaque fois. »

Stephen Clarke est lexicographe de formation, et coulait des jours heureux à actualiser les dictionnaires après des études de français et d’allemand à Cambridge. En 2004 il publie à compte d’auteur A year in the merde, qui finira par se vendre à plus d’un million d’exemplaires et qui sera suivi en 2009 de Français, je vous haime. Outre ses 8 romans – le prochain concerne la genèse des James Bond de Ian Fleming – Stephen Clarke a écrit plusieurs livres d’histoire sur les relations franco-britanniques. Il est aussi auteur de théâtre, écrit des spectacles de stand-up et chante à l’occasion ses propres chansons comiques.

Réservations sur place, par téléphone au 40 500 160 ou par mail : contact@jamesnormanhall.com – Prix d’entrée : 3 000 Fcfp par personne (conférence & cocktail)