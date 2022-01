Les Rahui de Papara et Mataiea reconduits

Au vu des résultats observés dans la Zone de pêche réglementée (ZPR) de Papara, le conseil des ministres du 22 décembre annonçait la reconduction du dispositif dans les mêmes conditions jusqu’en décembre 2023. La commune de Mataiea, dont la partie de la ZPR d’Atimaono n’est plus protégée depuis le 31 décembre va quant à elle protéger le récif situé entre les passes de Aifa et de Rautirare pour deux années et le motu Puuru, pour 5 ans.

Les démarches de restauration des ressources marines entreprises depuis 2019 à Papara avec la mise en place de Zones de pêche réglementées (ZPR) se poursuivront au moins jusqu’en 2023. C’est le conseil des ministres du 22 décembre qui l’annonçait. La commune a choisi de prolonger les deux rahui qui la concernent, exactement dans les mêmes conditions : à Patere sur 315 hectares et à Atimaono sur 379 hectares. Le Rahui no Patere avait été instauré en février 2020 puis agrandi au mois de mai.

Le rahui tournant de Mataiea inclura le motu Puuru

Le rahui d’Atimaono concernait aussi la commune de Mataiea avec une surface qui s’étendait de la passe de Aifa à Mataiea à la passe Te Avaraa à Papara. La commune avait choisi dès le début d’établir un rahui tournant. Le rahui est donc bien levé à Mataiea jusqu’à parution du nouvel arrêté. La prochaine zone de pêche réglementée à Mataiea s’étendra de la passe de Aifa à la passe de Rautirare. Pour compléter le dispositif, la commune a décidé avec la population de protéger aussi le motu de Puuru pour une durée de 5 ans cette fois-ci. Une chose est sûre « il y aura toujours un Rahui à Mataiea » rappelle Clément Vergnhes, neuvième adjoint au maire de Teva i uta.

Des conditions identiques à la première période

Dans toutes les zones concernées la pêche est interdite sauf pour quelques espèces et dans certaines conditions. Sur le littoral en « zone A » la pêche à la ligne et la pêche aux ouma sont autorisées, sans action de nage et sans embarcation. En « zone B », jusqu’à 100 mètres de la frange externe du récif, seule la pêche au marara à l’épuisette est permise. Tout contrevenant s’expose à « une contravention de 5ème classe s’élevant à 179 000 francs ainsi qu’à la saisie de ses prises, du matériel de pêche et de l’embarcation » explique la page Facebook Rahui no Papara.

La population en première ligne du suivi

Difficile de communiquer avec la commune de Papara, mais d’après les publications de son comité de gestion sur les réseaux sociaux, la population est largement impliquée dans le processus. Elle a fait appel à la DRM pour dispenser aux membres de son comité de gestion une formation au suivi de l’état biologique du lagon le 8 avril 2021. Les résultats observés n’y sont pas jugés suffisants, ce qui motive une reconduction du rahui pour donner encore du temps aux bénitiers par exemple et aux poissons d’y grandir. Du côté de Mataiea c’est la FAPE – Te ora naho et Pew Bertarelli qui ont organisé une formation du même ordre le 27 décembre dernier.