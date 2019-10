Méga la panne à Tahiti

Un incendie sur l’un des transformateurs de la centrale EDT-Engie de la Punaruu a déclenché, jeudi vers 15h30, une coupure d’électricité qui a touché toute l’île de Tahiti durant presque quatre heures.

C’est un feu sur un transformateur au niveau du noeud de distribution de la TEP, à la centrale de la Punaruu, qui a provoqué cette panne aux alentours de 15h30.

Très vite, le Haut-commissariat a déclenché son PC de crise, pour mener à bien son plan d’opération interne par lequel il vérifie le fonctionnement des points vitaux, tels que l’hôpital et les cliniques ou encore les télécommunications.

Vini, dont les antennes relais n’étaient alimentées que par une « solution de secours », a prévenu ses usagers via les réseaux sociaux que des coupures voix et data pourraient se produire si la panne se prolongeait. Grâce aux réseaux sociaux, les mairies de Mahina et Faa’a ont également prévenu de possibles problèmes en alimentation d’eau suite à cette coupure de courant.

Vers 16h50, EDT-Engie a décidé la remise en route de la centrale électrique de secours de Vairaatoa à Papeete pour alimenter une partie de la côte Ouest.

Vers 17h15, le Haut-commissariat a annoncé que le feu à la centrale de la Punaruu était maîtrisé.

À 19h10, EDT-Engie a annoncé le rétablissement de l’alimentation électrique sur l’ensemble de l’île de Tahiti.

À 20 heures, le Haut-commissariat annonçait que « le poste source incendié à la Punaruu reste sous surveillance. L’exploitant prévoit un retour à la normale dans les prochains jours. Le PC crise du Haut-commissariat reste en veille. Un point de situation sera réalisé demain matin avec tous les acteurs concernés ».