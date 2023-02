MMA : une soirée pro le 17 mars

L’Octo Fighting League organise le 17 mars prochain la toute première soirée de MMA proposant une carte avec des combats professionnels, mais aussi amateurs. Flore Hani et Manatua Lemaire seront donc les premiers Polynésiens à combattre des pros au fenua.

Raihere Dudes projetait d’organiser la première soirée pro de MMA en 2022, mais c’est finalement Avaro Neagle et Enzo Brigato qui s’apprêtent à le faire. À l’image de ce qui se fait à l’international, l’Octo Figthing League -créée par deux passionnés – ambitionne de devenir l’organisme de référence pour les combattants locaux qui rêvent de se professionnaliser. La légalisation de la discipline en France et au fenua a créé un réel engouement comme en témoignent les soirées amateurs organisées régulièrement. La mise en place d’un gala pro est un tout autre exercice pour les organisateurs et pour faire les choses dans les règles, ils ont dû travailler sur ce projet avec la fédération française : « Il y a eu énormément de démarches administratives à faire », explique Avaro Neagle. Des démarches fastidieuses qui n’ont pour autant pas démoralisé la jeune équipe bien décidée à offrir du spectacle sportif aux Polynésiens.

Un événement qui s’annonce « exceptionnel » puisque l’Octo Fighting League prévoit une carte spéciale mêlant des combats amateurs locaux, avec des face-à-face amateurs opposant des Tahitiens à des métropolitains en plus des deux combats professionnels. Les combats phares opposeront Manatua Lemaire à Martin Causse et Flore Hani à Annabel Merlier Lemoine. Pour la championne qui se prépare à affronter ce gros morceau du MMA, c’est un honneur de « combattre pour la première fois sur 5 rounds » qui plus est au fenua.

Au total les organisateurs prévoient donc 10 combats dans une cage qui sera installée pour l’occasion au parc Vairai de Punaauia. Les billets seront mis en vente prochainement au tarif unique de 4 000 francs.