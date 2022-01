Mondiaux de MMA : Keoni Terorotua remporte son combat

Keoni Terorotua est devenu le « premier polynésien à remporter un combat aux Championnats du Monde » amateurs de MMA, qui ont lieu depuis ce lundi aux Émirats arabes unis. Erai Watanabe et Michael Lisan malgré leur défaite, n’ont pas démérité.

Keoni Terorotua aura attendu le troisième et dernier round pour arriver à bout de l’Indien Ganesh Raj. Mais en une dizaine de combat, le poids coq a toujours su garder le contrôle malgré la taille et la puissance de son adversaire. À une vingtaine de secondes de la cloche finale, et après plusieurs tentatives, il parvient à maintenir son étranglement au sol. Keoni devient donc, « le premier polynésien à remporter un combat aux Championnats du Monde », se félicite la Fédération Polynésienne de Lutte, MMA, BJJ et disciplines associées. Reste à monter les autres échelons de la compétition : il doit notamment affronter en 8e de finales l’Italien Fidel Gramiccia, bien connu dans le MMA amateur.



Un peu plus tôt dans la soirée, c’est Éric Watanabe qui avait été le premier Tahitien à entrer dans l’octogone de l’Imaff à Abu Dhabi. Trois rounds de combats acharnés, et au final une décision des juges en faveur du Norvégien Afrim Thaqi. Malgré sa défaite, le poids plume « ne démérite pas » pointe la fédération tahitienne d’autant que son adversaire affichait déjà 6 combats, dont 5 victoires, en compétition. Michael Lisan a lui aussi tenu le coup en poids walter, en allant au bout de son combat. Mais il perd sur une « décision serrée » contre l’Ukrainien Roman Pylypchuk. À noter que Tamahau MCComb, Julian Shlouch et Aremiti Tinirau feront la nuit prochaine leur entrée dans ces Mondiaux.