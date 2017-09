Nouvelle étape pour le futur Swac de l’hôpital

Le projet du Swac de l’hôpital de Taaone n’a jamais été aussi avancé. Lundi matin, le conseil des ministres a validé le choix du maître d’œuvre CréOcéan, après un appel d’offre lancé à l’échelle européenne en novembre 2016. Prochaine étape dans neuf mois avec les marchés de travaux qui devraient être divisés en plusieurs lots, pour permettre aux entreprises locales de se positionner.

A la veille de la visite du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition énergétique, le Pays a validé lundi matin dans une relative discrétion (la procédure de notification n’étant pas terminée, NDLR) le choix du maître d’œuvre du futur système de climatisation à l’eau de mer des profondeurs (Swac). Selon nos informations, le conseil des ministres a acté le choix de la société spécialisée dans l’exploitation de l’environnement marin, CréOcéan, à la suite d’un appel d’offre à l’échelle européenne lancé en novembre 2016. La société est bien connue en Polynésie française. C’est elle qui avait conduit le projet du Swac de l’hôtel Brando à Tetiaroa.

Le choix de CréOcéan a été fait il y a plusieurs semaines en commission d’appel d’offre. Et si le Pays n’a pas encore communiqué officiellement sur ce nouveau pas en avant pour le futur Swac de l’hôpital, c’est que la phase de notification aux candidats prendra encore quelques semaines.

Les marchés de travaux attendus en août 2018

Selon le calendrier prévisionnel du projet, la société CréOcéan va maintenant procéder aux études de conception pendant neuf mois, avant de lancer les marchés de travaux mi-2018. Une phase programmée sur trois mois, pour un démarrage des travaux fin 2018 et une mise en service prévisionnelle du Swac fin 2020. Toujours selon nos informations, les marchés de travaux devraient être divisés en différents lots pour permettre aux « petites » entreprises locales de se positionner.

Rappelons que le Pays voit dans ce projet la possibilité d’économiser jusqu’à 350 millions de Fcfp par an de facture d’électricité destinée à la climatisation de l’hôpital. Une économie substantielle pour le financement de la PSG. L’Etat s’est associé au projet. Le financement de près de 3 milliards de Fcfp du Swac est d’ailleurs bouclé entre le Pays, la banque européenne d’investissement (BEI), l’Agence française de développement (AFD) et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).