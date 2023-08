Nuisances sonores :  les voisins du Kon Tiki répliquent

Les établissements voisins de l’hôtel Kon Tiki contestent les accusations de bruit excessif, insalubrité et insécurité. Ils pointent une rénovation « médiocre » de l’hôtel et refusent d’être considérés comme responsables de troubles après leur heure officielle de fermeture.

Suite à la parution le 9 août dernier de notre article « Le Kon Tiki s’élève contre l’insécurité grandissant et le problème de salubrité » sur le voisinage difficile avec les établissements de nuit voisins, le Syndicat des bars et dancings nous a adressé un droit de réponse en réaction, écrit-il, aux « propos particulièrement outranciers » du directeur de l’hôtel.

S’exprimant en défense des deux discothèques, du bar de nuit et du restaurant voisins de l’hôtel, le président du Syndicat des bars et dancings Stéphane Gay pointe « l’amateurisme » de la rénovation de l’hôtel, qui a fait « abstraction du voisinage qui existe depuis plus de 50 ans » et ne s’est « pas protégé par une insonorisation suffisante ». Il affirme que les récents contrôles des établissements mis en cause par la direction de l’hôtel « n’ont pas donné lieu à des décisions administratives », alors que le bar sur le toit de l’hôtel, « très bruyant », ferait l’objet de « nombreuses plaintes » et excèderait régulièrement le nombre de clients autorisés. Enfin le président du syndicat rappelle la longue fermeture subie durant la crise sanitaire par les dancings de la ville, dont plusieurs ont fermé.

Quant aux mesures sonores que l’hôtel Kon Tiki a fait réaliser, elles sont contestées par l’avocat des dancings parce que réalisées par des personnes qui n’ont pas qualité d’experts de la cour d’appel, avec du matériel qui ne serait pas étalonné, sans préciser qu’il s’agissait d’une initiative dans un cadre amiable. Mais il retient de ces mesures que le pic de bruit constaté après l’heure officielle de fermeture de la boite de nuit n‘est dont pas « forcément imputable » à ses clients, qui ne sont « pas responsables de la qualité médiocre de ce vieil hôtel ».