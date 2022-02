Dans la lignée du mouvement canadien de routiers et d’opposants à la politique sanitaire, le collectif Nunaa a Ti’a veut lancer un convoi de la liberté ce samedi matin à Tahiti. L’idée ? Réunir un maximum de véhicules pour faire un tour complet de l’île pour obtenir la levée de l’obligation et du pass vaccinal.

Avis d’encombrements sur les routes de Tahiti ce samedi. C’est en tout cas ce que prévoit le collectif Nunaa a Ti’a qui appelle « le plus grand nombre » à prendre sa voiture pour un tour de l’île revendicatif. La version locale, donc, des « convois de la liberté » qui avaient commencé à la mi-janvier au Canada, après que le gouvernement local a imposé une obligation vaccinale aux routiers traversant la frontière depuis les États-Unis. Plusieurs milliers d’opposants à la politique sanitaire s’étaient mêlés au mouvement, qui se poursuit encore aujourd’hui, principalement dans les rues de la capitale Ottawa et aux abords de certains postes frontaliers américains. L’idée de ces convois a ensuite eu un écho aux États-Unis, principalement dans les milieux conservateurs, mais surtout en France. Des convois, plus modestes et organisés essentiellement dans les réseaux de « gilets jaunes », se sont fait entendre sur les routes de métropole entre le 9 et le 15 février.

Contre la politique sanitaire, et la « mascarade Covid »

Au fenua, des appels à « convoyer » avait déjà circulé, sans succès, sur les réseaux, mais Nunaa a Ti’a est bien décidé à concrétiser. Le collectif, créé en 2020 par des proches de la mouvance indépendantiste, rassemble différentes associations impliquées dans la lutte environnementale, culturelle, des militants anti-nucléaires ou anti-5G, et s’est beaucoup impliqué dans la lutte contre la politique sanitaire ces derniers mois. Il a lancé un appel au rassemblement au stade Willy Bambridge ce samedi matin à 7h30, avec des vêtements et de drapeaux blancs, et bien entendu, des véhicules pour se joindre au convoi. Pour Holly Raa, c’est l’occasion « de se faire entendre d’élus devenus sourds aux demandes du peuple » et qui « impose le vaccin aux autres mais pas à eux-mêmes ». Et de demander la levée totale de l’obligation vaccinale :

Pour les collectifs de Nuna’a A Ti’a, qui ont participé à différentes mobilisations plus ou moins suivies ces derniers mois, il s’agit aussi de demander que la Polynésie soit « libéré » du masque, des restrictions sanitaires et notamment du pass vaccinal, et de remettre en avant les « traitements préventifs au Covid ». Le collectif, qui parle dans ses vidéos de « mascarade Covid » et d’un vaccin « non seulement inopérant, mais aussi malfaisant », dénonce en outre dans une lettre ouverte aux élus une « stratégie du tout contrôle via numérique » préparée avant la crise sanitaire par « les grands de ce monde ».

Le convoi devrait prendre, à partir de 8 heures, la direction la Presqu’île, en passant par la côte Est. Il s’arrêtera à la marina de Papeari, en baie de Phaëton, aux alentours de 10h30 pour pour un retour par la côte Ouest et un rassemblement, devenu presque habituel, place Tarahoi, entre midi et 13h30.