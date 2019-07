Comme elle l’avait fait à Tatutu, Nicole Belloubet est allée au contact des détenus et des personnels de Nuutania. Elle n’a pu que constater, malgré quelques rénovations, qu’il reste encore beaucoup à faire. Malgré l’ouverture du centre de détention de Papeari, Nuutania est toujours en surpopulation. Et la ministre a promis un « schéma directeur de rénovation » avant la fin de l’année.

Dernière étape de la matinée de samedi, la prison de Nuutania qui offrait un contraste saisissant avec celle de Tatutu visitée plus tôt.

Le convoi de la ministre a été légèrement retardé par la manifestation organisée par le Tavini Huiraatira au croisement de la route de ceinture et de celle de Nuutania. Les manifestants menés par Oscar Temaru arboraient des banderoles rappelant la phrase d’Emmanuel Macron, « la colonisation est un crime contre l’humanité » et celle du maire de Faa’a lui-même, « il n’y a pas de démocratie dans un pays sous tutelle : pas de démocratie, pas de justice ! »

Evelyne Le Cloirec, adjointe au directeur du centre et les personnels pénitentiaires, Stéphane Bredin, directeur de l’administration pénitentiaire, Muriel Guégan, directrice interrégionale de la mission des services pénitentiaires Outre-mer, et Lionel Lecomte, directeur du Service pénitentiaire d’insertion et de probation, ont accueilli Nicole Belloubet. Elle a débuté sa visite par la maison d’arrêt des femmes, qui dispose d’une capacité de 30 détenues, visitant une des cellules, la salle commune dédiée aux activités où les détenues réalisent notamment des travaux de couture et de confection.

Elle a ensuite visité le centre pour les peines aménagées qui fera prochainement l’objet de travaux de rénovation pour accueillir la future maison d’arrêt des femmes. Il devrait disposer, en novembre prochain, d’une quarantaine de places, avec des cellules plus spacieuses dont une cellule « mère-enfant », une cour et du matériel de sport, un plus grand réfectoire, une cuisine. Le centre pour les peines aménagées sera transféré vers le grand quartier.

Au sein du bâtiment principal de la prison de Nuutania, la Garde des Sceaux et sa délégation ont visité plusieurs cellules, certaines rénovées, d’autres non, la bibliothèque, la salle de classe et la salle de culte.

Nicole Belloubet a reconnu que d’autres travaux sont nécessaires, et s’est engagée à ce qu’un « schéma directeur de rénovation » soit prêt avant la fin de l’année, qui devra notamment décider s’il faut rénover ou reconstruire certains quartiers. « Ce n’est pas acceptable, a-t-elle déclaré au sujet des cellules en attente de rénovation, et il faut qu’on avance. » D’autant que Nuutania est toujours en surpopulation, avec 290 détenus pour 164 places.

Enfin, la visite s’est achevée par un entretien de la Ministre de la Justice avec les organisations syndicales des 180 personnels pénitentiaires en poste à Nuutania.

Et un haka des surveillants :