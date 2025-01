Pas d’opération escargot des taxis à la rentrée

Si la grève de la Fraap devrait bien perturber l’aérien et l’administration à partir de mardi, la menace d’un mouvement sur les routes s’éloigne pour cette rentrée. Les taxis, qui avaient un temps agité le spectre d’opérations escargot et donc de bouchons monstre dès ce lundi, ont trouvé un accord en fin de semaine avec le gouvernement. Un accord qui prévoit un calendrier de réformes de la règlementation sur les taxis puis sur les transporteurs touristiques.

Pendant que la présidence regrette de ne « pas parler le même langage » que la Fraap, qui semble déterminée à lancer son mouvement de grève dans l’administration mardi, le ministère des Grands Travaux et des Transports se félicite d’un « dialogue constructif » avec les taxis. Des discussions, avec le ministre Jordy Chan ou avec le président Moetai Brotherson avaient déjà eu lieu au premier semestre, mais voilà un mois le ton était monté, la coordination syndicale de Tahiti et Moorea regrettant de ne pas avoir de nouvelles des engagements pris quelques mois plus tôt. Le 22 décembre, plusieurs dizaines de chauffeurs avaient défilé, un dimanche, vers la présidence, pour exprimer leur mécontentement et surtout prévenir : si les pourparlers n’avancent pas, des opérations escargot devaient être organisées sur les routes et en matinée.

Double réforme d’ici 2026

Une menace qui a été levée jeudi soir, avec la signature d’un accord entre le gouvernement et les taxis, comme l’a relevé Polynésie la 1ere. « On a chacun fait des efforts, et on s’est mis d’accord sur un calendrier de discussions », précise Bob Carpentier, conseiller technique de la coordination syndicale qui doit bientôt s’étendre aux îles Sous-le-Vent avec le ralliement des taxis de Bora Bora, Raiatea et Huahine. Des discussions qui doivent permettre de réformer la réglementation applicable aux taxis eux-mêmes – de multiples plaintes ont été adressés par les usagers sur des refus de prise en charge, des tarifications abusives, ou des excès de vitesse, comme l’avait noté Jordy Chan, et de nouveaux système de contrôle et de sanction pourraient être mis en place – et aux transporteurs touristiques – que les taxis estiment trop nombreux et pas suffisamment contrôlés. « Le travail nécessaire à la réalisation de ces réformes sera mené en parallèle pour les deux professions dès cette année avec pour objectif d’aboutir, pour les taxis en 2025, et pour les transporteurs touristiques en 2026 », précise le ministère dans un communiqué.

Nouvelle station de taxi à Taravao

Les rencontres ont aussi permis de faire avancer d’autres demandes plus spécifiques des taxis concernant les stations de taxis (rénovation de celle du Vaima, création d’une station à Taravao…), les octrois de licences – les chauffeurs estiment qu’elles doivent surtout être dirigées vers les zones mal couvertes comme la presqu’île – ou l’émergence de plateformes illégales proposant des services de transport à la demande. À la suite de ces discussions, le gouvernement a aussi publié, le 8 janvier une douzaine d’arrêtés de radiation des autorisation d’exercer la profession pour des « licences non utilisées », comme c’était demandé par la coordination… Qui regrette aujourd’hui que des « erreurs » se soient glissées dans ces publications. « Certains chauffeurs ont eu la surprise de voir leur nom alors qu’ils venaient de repasser leur contrôle technique », note Bob Carpentier, qui estime que ces erreurs devraient être « rapidement réparées ».