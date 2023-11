Pêche, surveillance, formation… L’État et le Pays s’engagent vers plus de coopération maritime

Le secrétaire d’Etat à la mer, Hervé Berville est en visite officielle au fenua. Elle sera notamment marquée par la signature, ce lundi d’une convention État – Pays sur le maritime qui devrait permettre d’établir une stratégie conjointe concernant la formation, la protection du littoral, la lutte contre la pêche illégale… Et le développement de la filière pêche, priorité affichée de Moetai Brotherson.

Nouvelle visite officielle au fenua. Le secrétaire d’État en charge de la mer, Hervé Berville, est arrivé ce samedi après-midi à l’aéroport de Faa’a pour une mission « essentielle » de trois jours. Celle-ci s’inscrit dans la continuité de son séjour aux îles Cook à l’occasion du Forum des îles du Pacifique auquel il a assisté aux côtés de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie. Invité par Moetai Brotherson, il dit arriver dans une posture « d’écoute et de partenariat » et annonce la signature d’une convention sur le développement maritime, qui sera signée ce lundi. Une collaboration qu’il assure respectueuse « des compétences importantes » dont disposent le gouvernement en la matière.

Une étude pour définir les besoins de la ZEE

« La Polynésie française c’est 50% de la zone économique exclusive », a rappelé le représentant de l’État. Une zone sur laquelle le fenua, compétent notamment en matière d’environnement, est selon lui « à bien des égards exemplaire », mais qui ont « des défis qui lui sont propres » et qu’il faut réussir à « mieux valoriser ». Et donc mieux connaitre : le point de départ de cette nouvelle dynamique sera une étude pour définir, entre autres, les besoins de formation, de développement d’infrastructures, de même que « les segments de flotte à développer ». Pêche, transport de fret ou de personne… De quoi préciser les contours de l’accompagnement de l’État, en matière d’investissements, mais aussi en matière technique. « Nous avons des compétences en la matière puisque nous faisons des études sur beaucoup de territoires pour développer la pêche hauturière par exemple, reprend Hervé Berville. Nous pouvons mettre à disposition ces personnes, cette expertise, au service du président de la Polynésie ».

Hervé Berville parle évidemment « des priorités communes » qu’ont le Pays et l’Etat. Il est question de formation avec entre autres le fameux campus des métiers de la mer qu’il dit soutenir à l’image du lycée de la mer créé à la Réunion ou bien encore du CAP Maritime en Guyane. Il évoque aussi la protection du littoral, le développement de la filière pêche sans oublier la lutte contre la pêche illégale, sur laquelle l’Etat a déjà commencé à œuvrer. « Nous ne pouvons pas détourner le regard, insiste le secrétaire d’État à la mer. C’est à la fois un enjeu pour la biodiversité, mais aussi tout simplement pour les communautés et l’économie locale. »

Pêche illégale : des sanctions plus dures… Mais pas de contrevenants

Question moyens, le secrétaire d’État évoque bien sûr l’arrivée de deux nouveaux patrouilleurs outre-mer, le Teriieroo a Teriierooiterai, qui devait entrer en service fin 2023, mais attendra le premier semestre 2024, puis le Philippe Bernardino, toujours programmé pour 2025. Il cite aussi le renforcement des moyens satellitaires, l’échange d’information, et la mise à disposition de personnels dédiés aux contrôles de nos eaux. Seule nouveauté : un durcissement des sanctions : la Commission européenne a été saisie « pour que les pays qui se livre à de la pêche illégale dans les eaux française soient sanctionnés aussi par l’Union européenne ». Une annonce surtout symbolique, puisque les services de l’État assurent que la surveillance de la ZEE est déjà « efficace », et qu’aucun navire de pêche étranger n’a été surpris en action de pêche illégale dans la zone depuis de nombreuses années.

Hervé Berville veut aussi actionner la diplomatie française sur les sujets maritimes, en tendant vers plus de coopération entre les Marines des pays voisins de la Polynésie mais aussi sur tout le territoire français dont les Caraïbes et l’océan Indien. En attendant, le programme est chargé pour le secrétaire d’État qui a fait un tour du coté du monument aux morts samedi avant de visiter le musée de Tahiti et des îles. Ce dimanche il s’est entretenu avec le président avant de s’envoler pour Tetiaroa puis revenir à Papeete pour rencontrer le commandant des forces armées et visiter les services du JRCC. Il est attendu ce lundi matin au port de Papeete pour une visite du port de Pêche, des affaires maritime et du centre des métiers de la mer.