Plantations, ramassages, projections… La Brigade verte sur le front

La Brigade verte a lancé sa troisième campagne écocitoyenne. Défi pour la Terre, Clean Up Day sur le littoral de Faa’a, plantations « Tahiti Urban Forests »… Et même projection, avec une séance gratuite « Coraline », ce samedi soir au jardin de Paofai. L’objectif, bien sûr, c’est de sensibiliser à la protection de l’environnement. La jeunesse en particulier.



Depuis lundi, la Brigade verte sensibilise les scolaires à la protection de l’environnement à travers plusieurs actions en classe mais aussi sur le terrain. C’est la troisième campagne écoresponsable qu’organise cette année le mouvement citoyen, avec comme point d’orgue le projet « Tahiti Urban Forests ». L’objectif : créer la première micro-forêt urbaine de Polynésie. Le site choisi, « au cœur de la capital », c’est le Lycée Paul-Gauguin, où on avait plutôt l’habitude de couper les arbres pour des raisons de sécurité. « Nous avons créé des îlots pour que les jeunes puissent avoir de l’ombre lors des récréations et ce sont en même temps des pièges à carbone. En plein réchauffement climatique, il est important qu’il y ait du végétal en milieu urbain« , explique Ludovic Bardoux, le fondateur de la Brigade verte.

La Brigade verte a aussi animé un « Clean up Day » ce mercredi, le long du littoral dans la commune de Faa’a. « On essaie de diversifier notre approche de sensibilisation avec la jeunesse polynésienne« , précise-t-il. Sensibiliser, c’est aussi l’objectif du Défi pour la terre, créé en 2006, et qui a déjà rassemblé 73 000 signataires en Polynésie. Les jeunes s’engagent dans leur quotidien à adopter 10 gestes citoyens.

La 6e « Éco Warrior » en novembre

Ce samedi 8 octobre, se tiendra la 39e projection en plein air organisé en partenariat avec la mairie et et le Pays. Des soirées à la belle étoile à visée environnementale, lancées il y a 11 ans. « Cela a un succès phénoménal. On a compté plus de 150000 spectateurs depuis la première projection« , relève Ludovic Bardoux. « Avec ces films d’animation, notre objectif est de toucher les familles en plus des scolaires, la semaine« . Plusieurs animations sur l’écocitoyenneté seront proposées à partir de 16h30 jusqu’au coucher du soleil, le tout dans la bonne humeur. « Le but, ce n’est pas de faire la leçon aux familles qui viennent se détendre mais d’essayer de faire passer des messages ludiques. En expliquant à tout à chacun qu’on a plus de pouvoir qu’on l’imagine pour essayer de sauver notre planète« , souligne-t-il. Car même si l’écologiste note des améliorations dans les comportements citoyens, le combat reste sans fin.

Aujourd’hui, l’association est soutenue par les tavanas. Certaines communes ont déjà lancé leur propre « police verte ». Mahina, Faa’a, Papeete, Punaauia, Arue… Le rôle est de sensibiliser à la cause environnementale et de sanctionner les mauvais comportements. Du 11 au 19 novembre, la 6e édition de l’Éco Warrior sera lancée dans quatre communes. Il s’agit d’une opération de nettoyage pour dépolluer des sites naturels qui ont été souillés, notamment le long du littoral.