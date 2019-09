Plus de français aux mondiaux de surf au Japon

Hira Teriinatoofa avait déjà été éliminé hier. Aujourd’hui c’est la fin de l’aventure pour Michel Bourez et Jérémy Flores aux championnats du monde ISA. Il ne reste donc plus aucun Français en lice alors qu’il reste deux jours de compétition.

Le Japon n’aura pas souri aux surfeurs français. Le polynésien Michel Bourez et Jérémy Flores ont été éliminés lors du 4ème tour de repêchage. Ils terminent respectivement 3ème et 4ème de leur série avec des scores de 7,17 et 6,14.

Le Tahitien est sorti très frustré de l’eau et n’a pas été aidé par les conditions de surf difficiles. « C’est carrément dur, c’est mou… c’était compliqué… tu ne savais pas ce que la vague allait faire et je n’ai pas eu la vague qu’il fallait pour passer » déclare Michel Bourez au micro de la fédération française de surf. Il décrit cette aventure comme « une bonne expérience » et affirme « avoir beaucoup appris avec l’Équipe de France ».

Les vagues de Miyazaki ont été indignes d’une telle compétition et n’ont pas aidé les surfeurs français habitués à performer sur des grosses vagues de reef. Une mauvaise nouvelle à moins d’un an des JO de Tokyo où le site de Chiba retenu pour la compétition devrait proposer le même type de vagues. Ils auront néanmoins l’avantage cette de savoir pertinemment ce qui les attend.