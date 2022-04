Pour Gaston Flosse le second tour n’était qu’un duel Tapura/Amuitahira’a

Le leader orange se félicite des résultats locaux de Marine Le Pen, qu’il attribue « avant tout » au Amuitahira’a. Et tant pis s’il avait soutenu Valérie Pécresse au premier tour, ou si Éric Minardi, du Te Nati – RN, dénonce cette récupération : pour le Vieux Lion, les résultat de la présidentielle sont « de bon augure » pour les législatives ».



Oublié, le premier tour, et son soutien officiel à Valérie Pécresse, qui n’a pas payé dans les urnes (4 800 voix et moins de 8% pour la candidate des Républicains). Gaston Flosse a bien l’intention de se refaire une santé électorale avec les résultats de ce second tour, où son appel au vote avait basculé, comme en 2017, du côté de Marine Le Pen. Et cette fois les résultats, 39 900 voix et 48,2% des suffrages exprimés au fenua pour la candidate du RN, sont jugés « très satisfaisants ». Le président du Amuitahira’a no te nunaa ma’ohi égrène la liste des 17 communes polynésiennes où la candidate du Rassemblement national est arrivée vainqueur. Arue, Bora, Hitiaa, Mahina, Huahine, Taiarapu Ouest et Est, Faa’a, Paea, Papara, Rangiroa, Rapa ou Tahaa… Des communes où « nous avons gagné », répète le Vieux Lion qui estime que seul le bon score d’Emmanuel Macron aux Marquises, attribué à sa visite de juillet, a fait que « le résultat de la Polynésie n’est pas tout à fait celui que nous avions espéré ». « Il faut placer cette élection non pas sur un plan national mais sur un plan local », répète l’ancien président, « pour beaucoup d’électeurs c’est une élection entre le Tapura d’Édouard Fritch et le Amuitahira’a de Gaston Flosse ». « C’est surtout cela l’enjeu », affirme le principal intéressé.

Pour le président du Amuitahira’a, aucun doute, les résultats de ce dimanche sont « de bon augure » pour les orange en vue des législatives de juin. Il qualifie même de « victoire » le résultat à Makemo, où il se trouvait, avec Bruno Sandras depuis plusieurs jours, et où Marine Le Pen n’a pourtant rassemblé que 263 voix (35,6%) contre 476 (64,4%) pour Emmanuel Macron.

Éric Minardi ? « Qu’il se présente aux législative, je ne sais pas s’il fera 1% »

Et tant pis si Éric Minardi, représentant officiel du RN et président du Te Nati dénonce avec force cette « récupération » du score de Marine Le Pen. « Il n’a jamais été un homme politique, il n’a tenu aucune réunion publique. Il vient se faire prévaloir des résultats, et c’est vrai que c’est le représentant officiel du RN, mais jamais il n’a fait quoi que ce soit pour Marine Le Pen », répond-il. Le président du Amuitahira’a met en avant les scores passés : 24 000 puis 37 000 voix en 2017 pour Marine le Pen, avec le soutien du Tahoera’a d’alors, moins de 12 000 au premier tour du 9 avril. « Quand il était seul à défendre Marine le Pen, il n’a jamais dépassé les 2% », insiste Gaston Flosse, en référence au score des candidats de Te Nati aux législatives de 2017. Et les législatives de juin, justement, sont l’occasion de « savoir ce que chacun vaut » insiste l’ex-président, lui-même inéligible pour 5 ans : « Demandez-lui de se présenter aux législatives, disons qu’il vienne dans la première circonscription, où ma compagne Pascale Haiti se présente. Je sais pas s’il fera 1% des voix ».