Pourquoi Emmanuel Macron a été le plus convaincant lors du débat de l’entre-deux tours

Candidat à sa réélection, le président sortant Emmanuel Macron a tenu la cadence face à Marine Le Pen lors du débat de l’entre-deux tours de la présidentielle mercredi soir. « Emmanuel Macron garde l’avantage. Il est apparu plus combatif et plus précis », analyse Louis de Raguenel, chef du service politique d’Europe 1, qui estime toutefois que Marine Le Pen s’est montrée plus empathique.

Emmanuel Macron a remporté le match retour du débat de l’entre-deux tours face à Marine Le Pen mercredi soir. C’est l’analyse de Louis de Raguenel, chef du service politique d’Europe 1. Confronté à son bilan, le président sortant a tenu la cadence et il a été plus convaincant que son adversaire à quelques jours du second tour de la présidentielle. Clairement, Emmanuel Macron garde l’avantage. Au niveau de la rhétorique, le président-candidat est apparu plus combatif et plus précis. Il a montré jusqu’au bout qu’il connaissait ses dossiers, sur l’économie et le pouvoir d’achat.

Louis de Raguenel appose tout de même un mauvais point pour le président sortant : à force de vouloir à tout prix prendre le dessus sur Marine Le Pen, Emmanuel Macron s’est montré condescendant, voire professoral, à plusieurs reprises. Et il n’y a pas que la rhétorique qui est jugée dans un débat. C’est une bataille de perceptions qui est jugée par deux France.

Une Marine Le Pen plus empathique qu’Emmanuel Macron

Ce qui retient également l’attention, c’est l’empathie, la capacité à se mettre au niveau du public, c’est-à-dire les Français. De ce point de vue, c’est Marine Le Pen qui a marqué des points. La candidate du Rassemblement national a affiché une vraie maîtrise. On a senti qu’elle voulait absolument laver l’échec de son début raté de 2017. Et on peut le dire, elle y est parvenue. Pour terminer sur Marine Le Pen, si elle s’est montrée moins technique qu’Emmanuel Macron et même parfois dans les cordes, un conseiller proche du président-candidat reconnaissait hier soir que « beaucoup de Français se sentant déclassés ou oubliés se sont identifiés à elle ».

Il y a tout de même eu un oubli dans ce débat : les enjeux de civilisation, la capacité des deux candidats à projeter les Français en 2050 ou en 2100. Alors, pour dimanche, l’écart pourrait se creuser encore un peu entre les deux candidats, en faveur d’Emmanuel Macron. Avant le débat de mercredi soir, à peu près 20% des Français n’avaient pas encore fait leur choix. On a encore du mal à savoir comment vont voter les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Nous aurons la réponse dimanche soir, après le résultat du second tour de la présidentielle.

