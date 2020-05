Près de 40% d’absentéisme pour la reprise des classes à Tahiti et Moorea

Les chiffres donnés ce lundi par le ministère de l’Éducation montrent qu’un peu plus de 60% des élèves attendus par les établissements scolaires de Tahiti et Moorea ont répondu présent. En revanche, les personnels enseignants étaient bien là, à près de 87% dans le primaire et 95% dans le secondaire.

Les écoles, collèges et lycées des îles du Vent ont rouvert, ce lundi 18 mai, avec l’application du protocole sanitaire, les effectifs restreints, et sur la base du volontariat des familles. Rapportés à l’effectif global, ce sont 20% des écoliers et 18% des collégiens et lycéens qui avaient pris le chemin de l’école.

Le ministère de l’Education, de la jeunesse et des sports communique les statistiques suivantes pour ce lundi: