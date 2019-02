Protocole signé à l’Intercontinental Tahiti

La confédération O oe to oe rima annoncé la signature d’un protocole d’accord à l’hôtel Intercontinental Tahiti et la levée à venir des préavis de grève dans les hôtels de Bora Bora et Moorea. La direction de l’Intercontinental confirme pour Tahiti, mais n’avait pas encore d’information officielle pour les trois autres hôtels du groupe.

La grève menée par la confédération O oe to oe rima et entamée lundi dans les hôtels Intercontinental de Polynésie touche à sa fin. Le secrétaire général de la confédération, Atonia Teriinohorai, a confirmé vendredi la signature d’un protocole d’accord à Tahiti et celle à venir de l’hôtel de Moorea. Selon la confédération, les mouvements de grève devaient également être levés dans les deux hôtels du groupe à Bora Bora, mais avec certains points à régler sur place.

Contactée, la direction de l’Intercontinental confirme l’information uniquement pour l’hôtel de Faa’a. Direction qui n’avait pas encore obtenu la confirmation officielle de la levée des mouvements de grève dans les trois autres hôtels du groupe.

Si l’on ne connaît pas le détail du protocole d’accord conclu entre le groupe hôtelier et la confédération, on sait en revanche que les derniers points d’achoppement concernaient les jours de carence et le déplafonnement de la prime d’ancienneté. Le reste des revendications portant notamment sur des augmentations et reclassement a été réglé rapidement lors des négociations.