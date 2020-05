Quatre mois ferme pour défaut de permis et usurpation d’identité

Pas de permis de conduire, pas de ceinture, ni assurance, ni attestation de déplacement. Et pour couronner le tout, il donne une fausse identité aux policiers qui le contrôlaient. Paina, jugé ce jeudi, aime prendre des risques. Et à ce petit jeu il a écopé de 4 mois de prison ferme et la confiscation de son véhicule.

Contrôlé le 18 avril par la police à Faa’a qui vérifiait les attestations de déplacement, Paina, 40 ans, est bien embêté. Il n’a pas attaché sa ceinture, il n’a pas de permis, pas d’assurance, pas d’attestation de déplacement et dans l’affolement, il usurpe l’identité de son frère. « Je ne sais pas pourquoi j’ai fait cela, c’était bête car mon frère n’a pas le permis. » « C’est peut-être parce qu’il n’a vraisemblablement pas le même casier que vous » assène le juge. « Euh… oui » reconnaît Paina.

Effectivement, le prévenu a un casier assez conséquent qui remonte à 2001. On y trouve des condamnations pour usage de stupéfiants, des faits de violences, de conduite sous l’emprise de l’alcool et deux condamnations pour conduite sans permis.

Si à 40 ans, alors qu’il est mécanicien, il n’a pas de permis de conduire, c’est parce que c’est « trop compliqué » et aussi parce que « je n’ai pas d’argent ». « Pourtant, remarque le juge, vous avez acheté un véhicule, celui dans lequel vous avez été contrôlé. Vous achetez une voiture 50 000 Fcfp, mais vous ne passez pas le permis. Ce n’est pas très logique tout cela. »

Pour le procureur, l’accusé fait peu de cas de la justice. « En général il est absent à ses procès et ce qui est regrettable, c’est qu’il est sous le coup d’un sursis. Comme c’est la troisième fois qu’il est poursuivi pour conduite sans permis, je sollicite 4 mois ferme pour cette infraction et 2 mois pour usurpation d’identité assorti d’un mandat de dépôt. »

Pour sa défense, son avocat fait remarquer que son client « n’est pas quelqu’un de dangereux pour la société. Il est juste inconséquent et frustre. Il ne veut pas aller en prison parce qu’il vient de finir sa maison et il y a tout son matériel. Si vous le placez sous mandat de dépôt, il a peur qu’on lui vole tout. » Et de conclure, « Si vous confisquez sa voiture qui lui a causé pas mal de problèmes, je n’y trouverais rien à redire. »

Paina a été condamné à 3 mois de prison ferme pour défaut de permis de conduire, 1 mois ferme pour usurpation d’identité avec une amende de 20 000 Fcfp pour défaut d’assurance et à la confiscation de son véhicule.