Risque d’orage et d’inondation ce lundi à Tahiti et Moorea

Météo France a placé les îles du Vent en vigilance orange pour les fortes pluies qui ont déjà balayé la côte Est cette nuit. Des cumuls de précipitations importants sont attendus jusqu’à ce soir, les autorités appellent à la prudence, notamment en bord de rivière.

La nuit a été très humide sur la côte Est de Tahiti : 93,8 millimètres d’eau en 6 heures seulement à Mahina, entre 22 heures et 4 heures du matin. Un épisode qui n’est pas terminé, précise Météo France : malgré des accalmies, le temps reste « perturbé et localement orageux » et des passages pluvieux peuvent spontanément s’intensifier sur Tahiti voire Moorea et donner à tout moment de gros cumuls de pluie ». Un phénomène qui devrait s’estomper entre la fin de journée et mardi matin : ne subsisteront, demain, que « quelques averses éparses ». S’ajoute, toujours pour la journée de ce lundi, une mer forte avec une houle courte d’Est-Sud-Est pouvant donner des creux de trois mètres autour de Tahiti et Moorea.

Autant de prévisions qui appellent à la plus grande prudence, précise le Haut-commissariat. Les autorités appellent notamment à « ne pas s’engager sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule », même 4×4, ne « pas s’approcher des rivières en crue, ni des caniveaux situés le long des routes, qui peuvent se transformer en torrent », et « éviter les sorties randonnées et autres activités de loisirs sur les hauteurs ainsi qu’en mer ».