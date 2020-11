Rugby : victoire historique des Pumas contre les All Blacks

Un succès historique pour la sélection argentine de Rugby ! Pour la toute première fois de leur histoire, les Argentins ont fait tomber l’équipe de Nouvelle-Zélande, samedi lors de la troisième journée du Rugby Championship.

Retentissante victoire des Argentins contre la Nouvelle-Zélande, ce samedi matin dans le cadre de la 3e journée du Championship. Un succès marquant pour les Argentins qui battent pour la première fois de leur histoire la sélection des All Blacks. Les Pumas ont réussi à dominer des Néo-Zélandais peu inspirés (25 à 15). «C’est un grand match pour le rugby argentin aujourd’hui », a confié le capitaine Pablo Matera.

Une victoire légendaire rendue possible grâce à leur demi d’ouverture, Nicolas Sanchez, qui a inscrit tous les points de son équipe (un essai (19e), une transformation, et six pénalités). Le sélectionneur néo-zélandais Ian Foster avait effectué au total dix changements pour aligner ce qui ressemblait presque à une équipe type, avec tous ses meilleurs éléments actuels et en particulier une première ligne composée de Tyrel Lomax et Joe Moody.

Ce match faisait office de rentrée pour les sud-américains, il s’agissait du premier match des Pumas depuis 13 mois, et leur victoire lors de la Coupe du monde au Japon en 2019 contre les États-Unis (47-17).

À noter que l’Argentine est devenue la septième nation à vaincre la Nouvelle-Zélande dans l’histoire du Rugby. Sur le continent européen, le XV de France est l’équipe nationale qui totalise plus de victoires sur la Nouvelle-Zélande (12 fois, dont la première à l’extérieur le 14 juillet 1979 à Auckland).