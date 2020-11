« Une couche de bébé, c’est une tasse de pétrole »

Du 21 au 29 novembre dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, Zéro Déchet Tahiti, Parent Autrement à Tahiti et Nana Sac Plastique vont proposer différents ateliers gratuits autour de la problématique environnementale. Objectif : informer et sensibiliser le grand public à la gestion durable des ressources et des déchets.

Le constat est clair… actuellement chaque Polynésien produit en moyenne 360 kg de déchets ménagers par an. Une quantité de déchets de plus en plus inquiétante, qui a doublé en l’espace de 40 ans. Face à ce constat, les différentes associations environnementales veulent faire changer les mentalités et les habitudes de la population « On a plusieurs messages à faire passer : économiser les matières épuisables, limiter le plus possible les impacts sur l’environnement et diminuer les coûts des déchets », explique Sarah Dukhan, coordinatrice de Zéro Déchet Tahiti. Pour Sarah Dukhan, « la situation a aujourd’hui changé, on ne doit plus parler de tri de déchets mais plutôt de réduction de déchets » .

Afin de sensibiliser au mieux la population polynésienne à ces enjeux environnementaux, les associations Zéro déchet Tahiti, Parent autrement à Tahiti et Nana sac plastique, en partenariat avec l’Agence française de développement (AFD), organisent une semaine d’ateliers gratuits autour de nombreux thèmes : comment mieux consommer, être capable de prolonger la durée de vie des produits et réduire davantage ses déchets. « Ces ateliers s’inscrivent dans une démarche capitale, notamment pour le portefeuille familial car quand vous prenez toutes ces bonnes habitudes, vous ferez des économies importantes sur votre budget », souligne Sarah Dukhan.

Même bébé est un pollueur…

Parmi les nombreux ateliers proposés au cours de cette semaine, un atelier zéro déchet/enfant sera proposé. Un bébé, c’est bien mais ça pollue aussi. Selon des chercheurs de l’université de Lund (Suède) et de l’université de la Colombie-Britannique (Canada), un bébé pèserait en effet 58 tonnes de CO 2 par an. « Dès qu’on naît, on crée des déchets (…) une couche d’un bébé, c’est une tasse de pétrole, la couche elle-même peut constituer aussi un danger pour la santé du bébé », affirme la coordinatrice de Zéro déchet Tahiti.

« Dans notre atelier zéro déchet/enfant, nous organiserons des tutos sur les lingettes lavables et nous donnerons aussi des informations utiles sur les couches lavables ».

« Nos crèmes solaires sont nocives pour les océans »

Les scientifiques sont unanimes sur le sujet, la crème solaire est composée d’éléments chimiques susceptibles de s’infiltrer non seulement dans la peau, mais aussi d’être absorbés par les coraux. Et les effets peuvent être considérables pour l’environnement. « L’atelier zéro déchet autour de la mer aura pour objectif de présenter les éléments nocifs que contiennent les crèmes solaires vendues en commerce (…) On donnera aussi une recette pour réaliser soi-même sa propre crème solaire 100% naturelle », détaille Sarah Dukhan.

La semaine européenne de la réduction de déchets, c’est du 21 au 28 novembre à l’Eco Lieu à Faa’a. Attention, en raison des mesures sanitaires, les places sont limitées. Sur réservation en ligne uniquement via le lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczV7tsLkiqoaUR3ZlWqI3-qiSjpFWI0juvDu4FdiN1WnacCA/viewform

Des animations ouvertes aux scolaires sont prévues à l’éco-lieu le 20,27 Novembre – 4 et 11 Décembre (contact: ZDT : 87 749 280 ou NSP : 89 27 68 58).

Des guides pour les enfants et les enseignants pour une école zéro déchet seront aussi proposés.