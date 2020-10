Sarah Nui 2: quinze années de prison requises contre Alfonsi et Danielson

Les réquisitions sont tombées lors de cette huitième journée du procès de l’affaire Sarah Nui 2. Tamatoa Alfonsi et Maitai Danielson, considérés comme les têtes du réseau de trafiquants d’ice, ont vu réclamer à leur encontre une peine de 15 ans de prison ferme. Les 23 autres prévenus risquent des peines allant de deux à dix ans de prison.

« Sarah Nui est un dossier exemplaire, tant par le nombre de prévenus [39 en comptant le premier volet] que par le nombre d’enquêteurs mobilisés », attaque d’entrée le procureur de la République qui poursuit, « des centaines de dépositions, des écoutes, des filatures, ainsi qu’une collaboration avec les États-Unis, ont permis de mettre fin à un trafic d’ice largement développé. Mais cette enquête a permis aussi de comprendre les rouages du trafic, et de connaitre les complicités sur lesquels le réseau s’est appuyé. » Et le procureur de citer, « des gendarmes [à Huahine], du personnel d’Air Tahiti, de l’OPT et aussi des employés de société de téléphonie mobile [pour la fourniture de cartes sim] ».

Avant d’entamer ses réquisitions, le procureur brosse en quelques phrases le système mis en place par le réseau, les sommes investies, les quantités d’ice importées et surtout le montant évalué du bénéfice sur un an. « Alfonsi et Danielson, l’un au Mexique et l’autre en Californie, reçoivent de l’argent par le biais de mules ou de mandats. Avec ces sommes, ils achètent de l’ice qui soit est convoyé par des mules vers Tahiti ou bien envoyé par colis. »

Ainsi, concernant le montant total des sommes d’argent ayant transité entre Tahiti et les USA, celui-ci est estimé à près de 100 millions Fcfp sur une année. La quantité d’ice importée, preuves à l’appui, est de 22 kilos ; quant à celle supposée d’après écoutes et dépositions, elle serait de 20 kilos, soit un total de 42 kilos Les bénéfices dégagés par le réseau sont estimés à 4 milliards sur le marché polynésien. Un rapport plus qu’intéressant lorsque l’on connait le prix d’achat de l’ice au Mexique, à savoir environ 300 000 fcfp le kilo.

Avant de donner ses réquisitions le procureur a pris soin de distinguer trois groupes parmi les 25 prévenus. Les hommes et les femmes de confiance ; les mules ; les organisateurs.

Les hommes et les femmes de confiance

Rarahu Pambrun, 42 ans: l’ex compagne de Tamatoa Alfonsi qui a fait « le choix d’assumer le rôle de femme de voyou en tenant un rôle important comme de réceptionner les mules, envoyer des fonds à Alfonsi et participer activement à l’importation d’ice, cela en récidive.» Le procureur a requis à son encontre six ans de prison avec mandat de dépôt.

Reiani Nena, 40 ans: la dernière compagne d’Alfonsi, « qui aime le milieu des voyous et qui a participé à des opérations d’importation, qui surveille les mules et qui a fait le choix de participer à cette association de malfaiteurs, en état de récidive légale.» Le procureur a requis à son encontre cinq ans de prison avec mandat de dépôt.

Tihani Tsing, 36 ans: « La principale nourrice [celui qui stocke l’ice et l’argent] d’Alfonsi, qui collecte l’argent, qui distribue l’ice, qui s’occupe des mules, qui joue le rôle d’intermédiaire et qui a participé activement à plusieurs opérations d’importation et à l’association de malfaiteurs, animé principalement par la cupidité.» Le procureur a requis à son encontre cinq ans de prison avec mandat de dépôt.

Tamanui Fatuma, 39 ans: « Une des nourrices d’Alfonsi qui a effectué quelques voyages au Mexique comme mule et qui a participé à la revente de l’ice et à l’association de malfaiteurs.» Le procureur a requis à son encontre cinq ans de prison avec mandat de dépôt.

Andrew Ihorai dit Corino, 30 ans: « Qui a servi d’homme de main qui récupère les créances d’Alfonsi, qui a fait au moins une fois la mule en apportant 7,5 millions à Alfonsi et qui a voulu reprendre à son compte le trafic, une fois Danielson et Alfonsi derrière les barreaux, en contactant un membre du cartel de Sinaloa.» Le procureur a requis à son encontre cinq ans de prison avec mandat de dépôt, ajoutant, « c’est un solitaire qui offre ses services à qui il peut tirer profit et qui veut montrer qu’il ne craint personne. Il a démontré une dangerosité inquiétante, mais il doit craindre la décision de la justice. »

Franckie Tumahai, 53 ans: « Le plus ancien trafiquant de drogue du territoire surnommé Tonton Franckie, qui vend, fait le dépôt-vente, la nourrice, qui réceptionne et récupère l’ice convoyée par les mules, qui possède son propre réseau de revendeurs et qui a envoyé près de 25 millions à Alfonsi. » Le procureur a requis à son encontre dix ans de prison et maintien en détention, assorti d’une période de 10 ans de sureté, ajoutant, « il n’y a aucun espoir de réinsertion. »

Gilles Morat, 41 ans: « Le revendeur de Danielson et d’Alfonsi, mais aussi son homme de confiance qui a importé et vendu plusieurs centaines de grammes d’ice, réputé pour être réglo mais intraitable en affaires, il a recruté Arava Boyer et a tenu un rôle important dans des opérations de revente et d’importation. » Le procureur a requis à son encontre neuf ans de prison et son maintien en détention, précisant, « il est entré en délinquance et n’est pas près d’en sortir. »

Soria Anouilh, 32 ans: «La compagne de Gilles Morat, mêlée à ses activités, qui tient sa comptabilité, accueille les mules, et qui a procédé au nettoyage de sa maison avertie d’une perquisition.», Le procureur a requis à son encontre quatre ans de prison avec mandat de dépôt.

Catherine Marcantoni, 40 ans : « Dans le milieu des stups depuis longtemps, nourrice de Patrona [condamnée dans le premier volet], sert les clients de Patrona, gére les mules et est en contact avec Morat.» Le procureur a requis à son encontre quatre ans dont un de sursis avec mandat de dépôt.

Stephen Duriez, 31 ans: « Ami et nourrice de Morat, a livré de l’ice et collecté de l’argent pour son compte. » Le procureur a requis à son encontre trois ans dont un an de sursis.

Tuhiti Jammes, 29 ans : « Impliqué dans l’association de malfaiteurs, a servi d’intermédiaire et de coursier. » Le procureur a requis à son encontre trois ans dont un an de sursis avec mandat de dépôt.

Maraetia Hong, 31 ans: « L’un des revendeurs de Morat. » Le procureur a requis à son encontre deux ans dont un an de sursis.

Arava Boyer, 33 ans: « Il a écoulé de l’ice pour Alfonsi, c’est un revendeur très actif [il a rapporté à Alfonsi 45 millions en trois semaines]. Il vend pour Morat et pour Alfonsi, c’est une mule doublée d’un investisseur et il est bien ancré dans la délinquance. » Le procureur a requis à son encontre cinq ans de prison avec maintien en détention.

Teuruarii Raiheui, 38 ans : « Il a fait six voyages aux États-Unis comme mule, il s’est envoyé des colis d’ice qu’il faisait réceptionner par sa compagne qui travaille à l’aéroport, il était en contact avec Sardina [mule et neveu d’un boss américain] et il était en relation avec Heiarii Tepea dit Touf. » Le procureur a requis à son encontre cinq ans de prison avec mandat de dépôt.

Raihere Tetuanui, 32 ans: « Il travaille pour Danielson, il lui remet de l’argent et a fait six voyages à Los Angeles sur un an, alors qu’il n’a pas de revenus. Il a consulté des sites Internet sur les rayons X et sur les écoutes téléphoniques. Il a participé à l’importation de stupéfiants. » Le procureur a requis à son encontre trois ans avec mandat de dépôt.

Heimata Caroll, 38 ans: « C’est un ami de Danielson, il réceptionne les mules, récupère l’argent et le distribue, il est ancré dans la délinquance. » Le procureur a requis à son encontre quatre ans de prison avec mandat de dépôt.

Les mules en relation avec les acheteurs

Baptiste Pousset, 32 ans : « Il envoie des mandats et transporte de l’argent pour Alfonsi, c’est une simple mule. » Le procureur a requis à son encontre trois ans dont un an de sursis.

Manuarii Tavaearii, 24 ans : « Il investit de l’argent dans l’ice, c’est aussi un revendeur et il prévoyait d’acheter un kilo. » Le procureur a requis à son encontre quatre ans dont un an de sursis avec mandat de dépôt.

Enzo Taaroa, 43 ans : « C’est un revendeur qui fait l’intermédiaire et qui effectue des livraisons, il est en contact avec Alfonsi et il a vendu une quantité d’ice importante. » Le procureur a requis à son encontre quatre ans dont un an de sursis, avec mandat de dépôt.

Teina Izal, 26 ans : « C’est un consommateur qui vend pour son propre compte et aussi pour Calmajis. » Le procureur a requis à son encontre deux ans avec sursis.

Niuhi Marere, 31 ans : « Il a participé à deux opérations et a fait la mule en remettant 7,5 millions à Alfonsi, c’est un consommateur et revendeur. » Le procureur a requis à son encontre trois ans dont un an de sursis.

Nikis Calmajis, 35 ans: « il achète de l’ice et collabore avec Danielson pour l’importation. Il est aussi en relation avec Alfonsi et se charge de trouver des mules. Il utilise aussi des hommes de main pour récupérer des créances. » Le procureur a requis à son encontre six ans de prison avec mandat de dépôt.

Heiarii Tepea dit Touf, 39 ans: « C’est le big boss de Huahine, il était en affaires avec Marlier et est impliqué sur quatre opérations d’importation d’ice avec Danielson. Il a un comportement de voyou et est en contact avec des gendarmes ripoux. Il est bien ancré dans le milieu et il y a un fort risque de récidive. » Le procureur a requis à son encontre sept ans de prison avec mandat de dépôt.

Les organisateurs

Tamatoa Alfonsi, 42 ans: « Il est parti au Mexique après avoir dirigé un trafic d’ice en Polynésie. Il a vendu de l’ice à bon marché à ceux qui lui envoyaient de l’argent et des mules au Mexique. Il a reconnu son implication dans le trafic en reconnaissant l’importation de 3,6 kilos d’ice. Il a exporté pour un total de 22 kilos d’ice, mais on estime cette quantité à 40 kilos. » Le procureur a requis à son encontre quinze ans de prison, assortis d’une période de 10 ans de sureté et son maintien en détention.

Maitai Danielson, 41 ans: « Il nie tout mais les preuves sont accablantes, il a été impliqué par plusieurs personnes mises en cause dans le trafic. Il a été le premier à partir au Mexique, rejoint plus tard par Alfonsi et leur association est bien prouvée. Leur lien avec le cartel de Sinaloa a été démontré.» Le procureur a requis à son encontre quinze ans de prison, assortis d’une période de 10 ans de sureté et son maintien en détention.

Une amende douanière de quatre milliards

À noter que Baptiste Pousset, Gilles Morat, Arava Boyer, Franckie Tumahai, Soria Anouilh, Teuruarii Raiheui, Tamatoa Alfonsi et Maitai Danielson devront s’acquitter en outre d’une amende douanière solidaire de quatre milliards Fcfp. Une amende dont la solidarité se limitera pour Baptiste Pousset à 65 millions, pour Arava Boyer à 120 millions, Franckie Tumahai à 400 millions, pour Gilles Morat à 120 millions, Soria Anouilh à 120 millions et Teuruarii Raiheui à 40 millions. Le reste étant à la charge de Tamatoa Alfonsi et Maitai Danielson soit un montant de 3 milliards 135 millions.