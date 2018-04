Tauhiti Nena veut une nouvelle commission d’enquête sur le nucléaire

Dans sa réponse à la lettre ouverte aux candidats de l’association 193, le chef de file de E reo manahune, Tauhiti Nena, expose ses « propositions » sur le nucléaire : la création « en urgence » d’une nouvelle commission d’enquête de l’assemblée de la Polynésie française sur le sujet, comme en 2005.

Troisième liste à répondre à la lettre ouverte envoyée aux candidats par l’association 193, E reo manahune de Tauhiti Nena n’a pas repris l’ensemble des points soulevés par l’association (référendum, loi Morin, prise en charge des soins par l’Etat, maladies transgénérationnelles). Dans son courrier diffusé mercredi par l’association, Tauhiti Nena dresse un bref rappel historique des avancées du Taui sur le sujet du nucléaire, avec notamment la commission d’enquête de l’assemblée de la Polynésie française en 2005. Il tacle au passage les « entraves » du « fervent soutien des essais nucléaire, M. Gaston Flosse ».

Et il propose « en urgence » de « créer de nouveau une commission d’enquête dont la mission est d’évaluer les travaux, réalisations, avancées, refus, retard… dans la mise en place des recommandations de la Commission d’enquête de 2005 ». Commission dont les travaux seront présentés à l’assemblée au bout de six mois et constitueront « une démarche autant pragmatique que constructive entre l’Etat et le Pays ».