Teva i Uta aussi va passer à la vidéosurveillance

La commune de Teva i Uta et la brigade de gendarmerie de Papara ont signé mardi matin une convention de partenariat pour l’exploitation d’un système de vidéoprotection. Il s’agirait donc de la cinquième commune à installer des caméras pour lutter contre la délinquance.

Au tour de Teva i Uta de s’équiper d’un système de vidéoprotection. Mardi matin, la commune et la brigade de gendarmerie de Papara ont signé une convention de partenariat pour définir les conditions d’exploitation des images de vidéosurveillance. Teva i Uta ambitionne en effet d’installer un système de vidéoprotection avec un centre de supervision urbaine dans les locaux de la police municipale. Les policiers recevront et traiteront les images en temps réel. Des images qui seront ensuite partagées avec la gendarmerie grâce à un système de dépôt d’images. Le projet a bénéficié du financement du fonds national interministériel de la prévention de la délinquance à hauteur de 9,4 millions de Fcfp, soit 44,25 % du coût total, le reste étant à la charge de la commune.

Papeete et Punaauia sont déjà équipées de respectivement 26 et 27 caméras de surveillance. Arue a suivit le mouvement en 2015 avec 33 caméras, et Pirae a récemment annoncé sa volonté d’en installer d’ici 2020.