Tiare Music Award : « Les jeunes artistes ont besoin de s’exprimer »

Plus de 30 artistes sont en lice pour les Tiare Music Awards, qui auront lieu ce samedi 19 mars. La cérémonie fera la part belle à la musique live avec plusieurs prestations et deux concerts au programme. Aldo Raveino et le groupe Manahune font partie des guest stars.

Cela fait plus de trente ans qu’Aldo Raveino occupe la scène musicale à Tahiti, trente ans durant lesquels il a côtoyé les plus grand artistes du fenua, Bobby Holcomb, Angelo etc.. En 1988 il reçoit le prix du meilleur artiste de l’année décerné, à l’époque, déjà par Radio1. Cet auteur compositeur jette un regard plutôt confiant sur l’évolution de la musique locale, « il y a un potentiel énorme. »

Après deux années sans monter sur scène, covid oblige, avec Manahune, il sera l’une des guest stars de la cérémonie des Tiare Music Awards, « ce sera un moment exceptionnel assez chaud, un moment rock, reggae. »

Parmi les nominés, Aldo Raveino note la montée en puissance de la nouvelle vague des compositeurs. « les jeunes ont le besoin de s’exprimer et il y a beaucoup d’influences dans ce qu’ils font, on reconnait du Bobby, Angelo, Manahune (…) on a aidé cette génération à s’exprimer. »

Pour lui, ce genre d’initiative va pousser les jeunes générations à œuvrer dans la musique.