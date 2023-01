Tour d’horizon des métiers de la marine le 12 janvier

C’est une grande première au fenua. La base navale de Papeete organise ce jeudi 12 janvier son premier Forum des métiers. Plus de 80 métiers, militaires mais surtout civils, sont à découvrir pour toutes les personnes âgées de 16 à 30 ans.

Pour cet événement unique, les organisateurs attendent entre 500 et 600 personnes. Objectif principal : faire découvrir les métiers de la Marine aux scolaires qui cherchent à s’orienter, mais aussi ouvrir de nouvelles portes à tous ceux qui respectent les critères d’âges pour s’engager. Avec plus de 80 métiers représentés sur les bases, mais aussi sur les navires, la Marine propose un vaste choix d’opportunités. Selon le capitaine de corvette de réserve Thierry Jeanguyot, on retrouve dans la Marine 95% des métiers du civil. « Un bateau de la Marine, c’est un peu un petit bout de la France que l’on déplace », image le capitaine.

La présence de la frégate Prairial et de son équipage est aussi à noter puisque les inscrits pourront visiter le bâtiment et poser toutes leurs questions aux marins qui l’opèrent. Ils pourront y retrouver des stands qui présenteront une large palette des métiers proposés par la Marine et des filières de formation associées. Le commandant en second de la base navale, Pierre Le Hir, cite entre autres « un stand d’aéronautique, les forces sous-marines, les métiers du soutien, les ateliers techniques, les marins-pompiers et les fusiliers marins et commandants ».

En 2022, sur les 4 000 postes à pourvoir dans la Marine à l’échelle nationale, plus de 90 ont été pourvus à des jeunes Polynésiens, un succès qui se répète d’année en année. Et qui s’expliquerait par le fait que « le Polynésien a le profil d’un bon marin », pour le capitaine de corvette de réserve, Thierry Jeanguyot. « Il va très facilement s’intégrer au sein des équipages et la qualité du travail qu’il fournit nous donnes des marins facile d’emploi et qui évolue très bien au sein de la Marine nationale ».

Si vous aussi les métiers de la Marine vous intéressent, vous pouvez vous inscrire ici et retrouver davantage d’informations sur la page CIRFA Marine nationale.