Trois concerts sur trois semaines pour le conservatoire

Le Conservatoire artistique de Polynésie française organise trois concerts sur les trois prochaines semaines. Un conte réalisé par le professeur de chant lyrique Peterson Cowan ce vendredi, le concert des ensembles traditionnels et classiques du conservatoire le samedi 4 mai, et enfin le concert du grand orchestre symphonique les 17 et 18 mai. L’occasion pour les élèves et les professeurs de briller sur scène.

C’est toute la pédagogie du Conservatoire artistique de Polynésie française : la scène et le spectacle font partie intégrante de l’apprentissage des instruments ou du chant, que ce soit en section traditionnelle ou classique. Et les trois semaines qui arrivent vont être l’occasion pour les élèves de montrer ce qu’ils savent faire car trois concerts sont organisés.

Le premier, ce vendredi, avec les chanteurs lyriques et les élèves de cette discipline qui vont interpréter un conte réalisé par le professeur Peterson Cowan, un deuxième le samedi 4 mai avec les ensembles classiques et traditionnels du conservatoire et enfin les 17 et 18 mai le concert du grand orchestre symphonique. « Le but est de permettre à tous nos élèves de faire l’expérience de la scène, de jouer devant un vrai public qui a payé sa place. C’est la découverte que la musique, ça se joue, ça se partage. C’est un public, une émotion, c’est quelque chose de particulier comme quand le temps est suspendu. Le jeu d’ensemble que ce soit les percussions traditionnelles, jusqu’au petit ensemble à cordes, c’est quelque chose de très particulier. Les élèves doivent apprendre les règles de l’harmonie et doivent aussi comprendre qu’en tant qu’artistes il faut qu’ils aillent sur la scène », explique Frédéric Cibard, responsable de la communication du conservatoire.

Et évidemment, les premiers ravis sont les parents qui sont « fous de ces moments-là » selon Frédéric Cibard. « Voir son enfant jouer seul sur scène c’est déjà merveilleux mais le voir dans une formation orchestrale, c’est une expérience unique. » Autre particularité du conservatoire : l’association des deux sections, traditionnelles et classique, comme ce sera le cas lors du concert des petits ensembles avec six formations qui se partageront la scène : trois formations classiques avec le petit orchestre à cordes dirigé par Amandine Clémencet, la petite harmonie dirigée par Vaianu Walker et la grande harmonie dirigée par Colin Raoulx. Et trois formations traditionnelles : l’ensemble de ukulele dirigé par Tiheni Ena, qui a notamment accompagné le chanteur M sur scène, l’ensemble des guitares traditionnelles dirigé par Wilton Itae-Tetaa et l’ensemble des percussions traditionnelles dirigé par Steeve Angia. Deux chœurs se joindront aux musiciens : celui des jeunes talents dirigé par Bruno Demougeot et celui des chanteurs de l’atelier lyrique dirigé par Peterson Cowan.

« On a d’un côté le traditionnel, de l’autre le classique et des ponts entre les deux. Le traditionnel s’inspire du cursus classique, le classique s’inspire de la création permanente en matière d’arts traditionnels. Notre grand gala de la section des arts traditionnels arrive à To’ata le 22 juin prochain, tout ce que nous allons faire, danser, chanter, a été écrit, composé par nos professeurs de manière totalement originale. Nos professeurs du classique plongent dans le répertoire polynésien sur la demande de notre directeur, Fabien Mara Dinard, et vice et versa. »