« Trop de monopoles en Polynésie », bientôt une mission de l’État

Lors de son entretien télévisé de fin de visite, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a annoncé le lancement d’une mission du gouvernement central pour « faire le constat » et organiser la lutte contre les monopoles économiques, trop nombreux « en Outre-mer, et en Polynésie » en particulier.

« La vie chère en Polynésie française, ça ne peut pas être qu’une donnée fataliste ». C’est ce qu’a déclaré Gérald Darmanin lors de son interview télévisée, retransmise sur TNTV et Polynésie la 1ère, à quelques heures de son départ du fenua, samedi soir. Interrogé sur le dossier du nucléaire « qui ne sera jamais vraiment derrière nous puisqu‘il touche les Polynésiens dans leur chair et dans le cœur », le ministre a indiqué que les jeunes générations, « sans oublier le passé« , étaient plutôt intéressées par les questions d’avenir. Agriculture, emploi, lutte contre le réchauffement, santé ou éducation, mais aussi pouvoir d’achat… Sur ce sujet, le responsable parisien dit avoir été interpellé par Moetai Brotherson, « et je l’entends quand il nous invite à lutter contre les monopoles économiques, explique-t-il. Il y a trop de monopoles économiques en outre-mer en général et en Polynésie française ».

Le ministre s’engage donc à lancer dès son retour à Paris une « mission » sur le sujet. Elle sera menée au sein du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer par le ministre délégué Philippe Vigier, et elle visera à faire le « constat de ces monopoles » dans toutes les collectivités à commencer par le fenua. Gérald Darmanin proposera ensuite au président du Pays de « travailler ensemble » à lutter contre ces monopoles. « Car quand il y a des monopoles, il y a des prix très élevés et quand il y a des prix très élevés ce sont les Polynésiens du quotidien qui n’arrivent pas à s’en sortir » précise-t-il. À noter que l’Autorité polynésienne de la concurrence, qui n’a pas été citée dans cet échange, a été créée en 2015 entre autres pour lutter contre les situations monopolistiques au fenua.