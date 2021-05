Deux sportifs vont parcourir ce lundi à 22 heures, en moins de 24 heures les traversées de Tahiti Nui, Tahiti Iti et Moorea. Un parcours représentant au total 270 km. Un trail sur mesure pour lequel ils se sont préparés assidûment.

Un pari hors-norme, voilà comment on pourrait qualifier le défi que s’apprête à réaliser Samuel Zijp et Mathieu Blanchard. Les deux sportifs vont parcourir 270 kilomètres en VTT, trail, kitesurf, nage, rollers et va’a en 24 heures maximum, le tout entre Tahiti Nui, Tahiti Iti et Moorea. Ce projet, Samuel l’a en tête depuis 5 ans. Bien connu du public, il avait relié en juillet dernier l’Orohena, l’Aorai et le mont Marau en 34 heures et 55 minutes. Aujourd’hui, l’idée a progressé et Mathieu Blanchard s’est greffé au projet. L’ancien candidat de Koh-Lanta a un palmarès conséquent dans sa discipline : une 13e place à l’Ultra-trail du mont Blanc en 2018 ou encore une victoire sur les pistes de Nord Basse-Terre en Guadeloupe. « Nous partirons ce soir à 22h de la pointe Vénus en essayant de faire les trois traversées : Tahiti Nui, Tahiti Iti et Moorea. Le tout à la force des pieds, des bras et du vent », détaille Samuel Zijp qui exerce la profession d’ostéopathe.

« Promouvoir le sport pour promouvoir la santé »

Ce trail va non seulement promouvoir la nature grâce au VTT de la Pointe Vénus à Teahupoo, ou encore le kite-surf de Tautira à Moorea. Mais Samuel et Mathieu souhaitent aussi proposer une aventure humaine et une expérience « ressourçante ». L’objectif est double pour les deux hommes : faire parler du multisport et promouvoir le goût de l’effort et du dépassement de soi.

Départ à 22 heures donc pour les deux aventuriers sportifs qui s’élanceront de la Pointe Vénus à Mahina.