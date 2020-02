Un nouvel espace de coworking à Tahiti

Un nouvel espace de coworking voit le jour à Papeete. Son nom ? Work’in Tahiti. Visite des lieux.

Le coworking, ou partage d’un espace de travail, se développe à Tahiti avec l’ouverture de l’espace « Work’in Tahiti ». Une tendance déjà amorcée à Tahiti avec d’autres espaces de coworking, et qui se confirme. L’ambition première du projet est de pouvoir offrir à des travailleurs free-lance et indépendants la possibilité de travailler depuis le centre-ville, dans des espaces connectés et créatifs, en fonction de leurs besoins et de leurs déplacements.

«Comme une colocation mais pour le bureau»

À la tête de Work’in Tahiti, le gérant des lieux Matthieu Pommel décrit ce qu’il a poussé à concrétiser ce nouveau projet : « C’est en découvrant des espaces de coworking à San Francisco et à Paris que l’idée de développer le concept de coworking en Polynésie m’est venue ».

De plus, l’idée de ce nouvel espace est de permettre aux personnes qui le souhaitent d’offrir « une nouvelle façon de travailler aux clients » explique-t-il.

Le coworking se veut avant tout un espace commun à la dimension conviviale où chaque coworker peut partager son esprit de créativité. « C’est un peu comme une colocation mais pour le bureau » ajoute Matthieu Pommel.

Avec une capacité de 90 m2 et pouvant accueillir 15 à 20 personnes maximum, Work’in Tahiti fonctionne sur un système d’abonnement. Le tarif mensuel est de 45 000 francs et le tarif pour la semaine est de 15 000 francs. Pour ce prix, il y a une connexion wifi, des prises murales, des chargeurs de téléphone mis à disposition, le confort, la climatisation, et des boissons chaudes… En bref, un bureau décontracté comme à la maison mais sans les contraintes.

Ouvert depuis le début du mois, Work’in Tahiti met à disposition un open space, 2 « meet box » pouvant chacune accueillir 4 personnes, 1 business room (salle de réunion), 1 phone box, un coin salon ainsi qu’une cuisine à partager. Matthieu Pommel confie que les gens ont été rapidement séduits par l’idée. « Le concept a pour le moment trouvé son public et par ailleurs nous avons une bonne fréquentation».

Le gérant révèle même avoir pu définir un profil type du client fréquentant son espace de coworking :

Un lieu de travail tendance adapté à la nouvelle génération.

Si le coworking cherche à remettre l’humain au centre du jeu, il affiche un autre aspect qui est tout aussi important, celui de la décoration : Work’in Tahiti est en phase avec son époque. Avec des allures de véritable petit village à la déco soignée et bien pensée, l’espace s’inscrit à mi-chemin de la décoration épurée à la scandinave et de l’« esprit industriel », relevé par des couleurs vives. «Notre décoration est complètement en adéquation avec nos clients qui sont pour la plupart des jeunes entrepreneurs qui travaillent dans l’innovation», affirme l’initiateur du projet.

Concernant leurs futurs objectifs, Matthieu Pommel souhaite d’abord voir l’évolution de la fréquentation du nouvel espace, et n’exclut pas de développer ce concept ailleurs en Polynésie.

À noter que Work’in Tahiti invite quelques-uns des acteurs de l’écosystème entrepreneurial polynésien ainsi que la communauté de coworkers à son premier after-work jeudi 27 février à 20h. L’occasion d’évoquer les nouvelles manières de travailler mais aussi pour les intervenants (Pacific Ventury, Startup Club Tahiti, TedX Papeete, Work’in Tahiti etc) de présenter leurs projets pour l’année 2020.

Work’in Tahiti, Immeuble Paofai – Boulevard Pomare – Entrée BC – 4e Etage – Lot 113.