Un nouvel hôpital en projet pour Taravao

Le projet d’un hôpital neuf à Taravao a été présenté mercredi en conseil des ministres. Sur la base du constat de l’augmentation de la population dans la zone Papara- Hitiaa o te ra, de la vétusté de l’actuel hôpital et de l’augmentation des besoins dans les 30 prochaines années, il est question d’ouvrir des lits en soins suite et rééducation, en soins longue durée ou encore en maternité.

L’hôpital de Taravao est vétuste, la population de la zone Papara- Hitiaa o e ra a augmenté de 6 300 habitants en 10 ans et le Centre hospitalier du Taaone est déjà saturé avec un taux d’occupation dépassant les 100 %. Trois constats qui ont décidé le pays à relancer le projet d’un hôpital neuf à Taravao. Projet présenté mercredi en conseil des ministres. S’il s’agit d’un nouvel hôpital c’est parce que « la réhabilitation est difficilement envisageable et économiquement peu intéressante » précise la communication du conseil des ministres. Autre constat celui de la projection des besoins d’ici 2050, soit dans 30 ans : 118 lits en médecin chirurgie obstétrique, 51 lits en soins suite et rééducation, 47 lits en soins longue durée et 13 places en psychiatrie adulte. Afin d’adapter le projet aux futurs besoins, le pays a décidé de construire directement un hôpital qui comportera des lits en SSR, SLD, une maternité de proximité, une salle d’intervention chirurgicale pour la chirurgie ambulatoire, des lits et des places en psychiatrie et des postes de dialyse. Une enveloppe de 80 millions de Fcfp a été confié à TNAD pour la mise en place d’étude pour la construction de ce nouvel hôpital.

