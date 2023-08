Une conférence sur l’avenir des forêts polynésiennes

AOA Polynesian Forests organise jeudi 28 septembre à l’ISEPP une conférence gratuite intitulée « Préservons et valorisons les forêts polynésiennes », pour faire un état des lieux de ces écosystèmes et des enjeux de leur préservation.

Animée en duo par Jean-Yves Hiro Meyer, chargé de recherche à la Délégation à la recherche de la Polynésie française et biologiste de la conservation, et Marie Fourdrigniez, écologue et référente scientifique chez AOA-Polynesian Forests pour la vallée de Mo’aroa, cette conférence dressera un état des lieux des forêts polynésiennes et des enjeux de leur préservation.

1ère partie : Conservation et restauration des forêts : de la théorie à la pratique

JYH Meyer présentera le statut actuel des forêts en Polynésie française, leurs principales menaces et les solutions possibles pour les conserver. Il illustrera son propos par l’exemple concret du projet de restauration écologique du littoral à l’ILM-Paea.

2ème partie : Restauration de la forêt dans la vallée de Mo’aroa

Marie Fourdigniez présentera le projet de restauration de la vallée de Mo’aroa mené par AOA-Polynsian Forests. Située sur la côte Ouest de Tahiti, Mo’aroa est une vallée de 8 km de profondeur au relief encaissé. Les seuls activités présentes sur la zone sont la chasse au cochon, la pêche à la chevrette et le prélèvement d’eau. Pourtant, sous la pression des espèces envahissantes, la forêt disparait.

Une action de contrôle des espèces envahissantes y a été initiée par AOA-Polynesian Forests en mars 2023 pour permettre le maintien des arbres et le retour des sous-bois indigènes. La stratégie et les méthodes employées sont suivis et évaluées à travers l’étude de paramètres biologiques.

Cette conférence dressera l’état actuel de la vallée, présentera les actions et suivis réalisés ainsi que les premiers retours de terrain.

