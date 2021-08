Une fresque à Atuona pour sublimer le patrimoine marquisien

« Te aoatakua o hiva » est une réalisation 100% locale qui a été inaugurée lors de la visite d’Emmanuel Macron. Danse de l’oiseau, patu tiki et espèces en voie d’extinction sont peints avec minutie aux côtés d’éléments naturels et culturels français comme le bleuet pour marquer « le lien fort qui existe entre la terre des hommes et la France ».

Inaugurée le 25 juillet dernier en présence du Président de la République, la fresque nommée « Te aoatakua o hiva » est inédite pour Atuona, et pour tout l’archipel. Elle représente les principaux éléments du patrimoine naturel et culturel marquisien : au centre une danseuse de haka manu, et à ses côtés, 8 espèces d’oiseaux en voie d’extinction, le ipu, le matahoata, des espèces de plantes endémiques aux marquises et à la France… Le message exprimé lors des cérémonies d’accueil du Président de la République française est renouvelé ici : il existe un lien fort entre la Terre des hommes et la France. C’est une œuvre exceptionnelle aussi pour les artistes qui l’ont réalisée : Heiuarii Metua alias Rival a été découvert lors de l’édition 2016 du festival Ono’u et y a participé plusieurs fois depuis. En revanche Richard Barri et Sarah Viault participeront cette année pour la première fois.