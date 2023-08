Une parapentiste s’écrase avec son instructeur dans la Punaruu

Un parapente a chuté ce mardi aux environs de 10h30 dans les grosses pierres du lit de la Punaruu, après une perte de contrôle de la voile par une pilote en formation. La trentenaire, qui souffre de multiples plaies et fractures, et son formateur septuagénaire ont tous les deux été évacués en hélicoptère vers le CHPF. Leur pronostic vital n’est pas engagé.

Ciel dégagé et vent modéré : la journée pouvait paraître idéale pour pratiquer le parapente. Ou même s’y former : c’est le cas d’une femme de 33 ans, qui a décollé ce matin depuis les hauts de Vaitavere accompagnée, en biplace, de son formateur, un homme de 70 ans travaillant pour une école affiliée à Fédération française de vol libre. Quelques minutes plus tard, et dans des circonstances qui restent à éclaircir, le parapente chute dans le fond de la vallée de la Punaruu. D’après les premières constatations de l’enquête, l’apprentie pilote était aux commandes de la voile quand elle a « décroché », piquant vers le sol. Le formateur a essayé de reprendre le contrôle, mais n’a pas pu négocier un atterrissage en douceur, et le biplace a heurté les grosses pierres du lit de la rivière. Lors de l’arrivée des secours, prévenus par des témoins, le septuagénaire se plaignait d’une vive douleur au ventre. Son élève, elle, a subi de multiples fractures, et avait des plaies ouvertes.

Aucun pronostic vital n’a toutefois été engagé : les deux parapentistes ont été évacués en hélicoptère vers le CHPF comme le relève TNTV. La gendarmerie a saisi la voile et mène une enquête pour déterminer les raisons de cet accident qui n’est pas le premier dans la zone. En mai dernier, l’hélicoptère Dauphin et les équipes du Grimp avait déjà dû intervenir après qu’un biplace s’était écrasé sur un flanc de la vallée.. En 2017, c’est un pilote d’une soixantaine d’années qui avait raté son atterrissage au PK15, se retrouvant successivement dans un arbre, au sol, puis aux urgences de Taaone. Cinq ans auparavant, en 2012, un professeur et son élève avaient déportés par des vents violents pendant leur descente et avaient été gravement blessés à l’atterrissage.