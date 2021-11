Viols et homicides involontaires pour la dernière session d’assises

Pour cette troisième et dernière session d’assises de l’année 2021, prévue du mardi 30 novembre au jeudi 16 décembre, la cour et les jurés devront se prononcer sur deux homicides involontaires et quatre affaires de viols. Parmi ces dernières, celle de l’ex-entraîneur de boxe du club de l’Aorai condamné en appel en 2020 à 20 ans de réclusion, et qui s’est pourvu en cassation.

Six affaires sont inscrites au rôle de la troisième et dernière session d’assises de l’année 2021 qui se déroulera du mardi 30 novembre au jeudi 16 décembre. Six dossiers dont deux ont trait à des homicides involontaires et quatre à des affaires de viols, dont trois sur mineurs. Parmi celles-ci, une affaire révélée en 2015 à la suite d’une plainte d’une jeune sportive du club Aorai pour abus sexuels visant son entraîneur de boxe.

L’enquête avait permis d’établir que l’homme avait fait trois autres victimes mineures depuis 1991 dont une fille et deux garçons. L’accusé avait pour habitude de filmer ses ébats. Condamné par la cour d’assises en première instance en 2018, puis en cour d’appel en février 2020 à 20 ans de réclusion criminelle, pour viols et agressions sexuelles sur mineurs, l’homme s’était pourvu en cassation et la chambre criminelle de la Cour de Cassation avait cassé le jugement de la cour d’appel de Papeete.

Autre procès entamé lors de la précédente session d’assises de juin dernier, celui concernant une affaire de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner qui s’était déroulée à Huahine. L’audience avait été suspendue en raison du malaise d’un magistrat et inscrite au rôle de cette dernière session.