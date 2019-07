Visite très protocolaire pour Nicole Belloubet

La biographie de Nicole Belloubet Née en 1955 à Paris, Nicole Belloubet obtient un DEA de droit public à l’université Panthéon-Assas en 1978, puis un DEA en histoire du droit l’année suivante, et un doctorat en droit en 1990 à l’université Panthéon-Sorbonne, avant d’être reçue deuxième à l’agrégation de droit public 1992. Professionnellement, elle est d’abord professeur des universités, rectrice de l’académie de Limoges de 1997 à 2000 puis de Toulouse de 2000 à 2005. Une période au cours de laquelle elle préside le comité interministériel de pilotage pour la promotion de l’égalité des sexes dans l’éducation. De 2008 à 2017, elle est professeur de droit communautaire à l’IEP de Toulouse, dont elle préside le conseil d’administration. Politiquement, Nicole Belloubet adhère au Parti Socialiste en 1983. Elle sera première adjointe du maire de Toulouse, en charge de la culture, de 2008 à 2010, puis première vice-présidente du conseil régional de Midi-Pyrénées, en charge de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche de 2010 à 2013. En 2013 elle abandonne tous ses mandats électifs lorsqu’elle elle est désignée pour siéger au Conseil Constitutionnel pour un mandat de 9 ans. Elle est la première femme professeur de droit à y siéger. Le 21 juin 2017, elle est nommée ministre de la Justice et garde des Sceaux dans le gouvernement d’Édouard Philippe. Son plus gros chantier a été la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à laquelle le Sénat n’a pas acquiescé et qui a été votée uniquement par l’Assemblée nationale. Cette loi a également suscité la plus longue décision rendue par ses ex collègues du conseil constitutionnel.