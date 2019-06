104 cas de dengue 2 en Polynésie en quatre mois

Le bulletin de veille sanitaire constate au 24 juin 45 nouveaux cas de dengue 2 en deux semaines, soit 104 cas depuis le début de l’épidémie en mars.

La propagation de l’épidémie de dengue de type 2 s’accélère. Selon le bulletin de veille sanitaire du lundi 24 juin, 45 nouveaux cas autochtones ont été détectés en Polynésie française entre le 10 et le 23 juin, ce qui fait au total 104 cas autochtones constatés depuis l’apparition du premier cas autochtone le 19 mars 2019 dans le quartier Taunoa à Papeete. Deux cas importés ont été également été enregistrés au début de l’année.

Selon ce dernier bulletin, toutes les communes de Tahiti, à l’exception de Papara pour l’instant, sont concernées par l’épidémie. Mahina, avec 37 cas, Faa’a, 18 cas, Punaauia, 13 cas, et Papeete, 11 cas, sont les communes où les cas sont les plus nombreux.

Trois îles sont toujours en phase d’alerte : Moorea, Bora Bora et Nuku Hiva. Un cas a été suspecté à Papetoai à Moorea. Deux cas ont été confirmés à Vaitape et Faanui à Bora Bora et deux autres à Taiohae à Nuku Hiva.

Par ailleurs, la dengue de type 1 circule toujours en Polynésie française, avec 20 nouveaux cas en quinze jours et 222 cas depuis le début de l’année.