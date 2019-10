825 plants et 1,6 kg de cannabis saisis à Taiarapu-Est

Les gendarmes ont découvert mercredi 16 octobre une plantation indoor de paka. Un homme a été arrêté.

Suite à l’obtention d’un renseignement par les militaires de la brigade de Taravao, avec le concours d’une équipe cynophile du Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Faa’a, et du détachement de gendarmes mobiles de Papara, une culture indoor de 825 plants de cannabis a été découverte mercredi. La perquisition effectuée a permis la découverte de 1,6 kg de cannabis séché – dont les gendarmes estiment le prix de revente à 2,5 millions de Fcfp en conditionnement en « sticks ».

Les stupéfiants ont été détruits par incinération et le matériel de culture saisi. L’homme de 32 ans mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue. L’enquête se poursuit, indique le communiqué de la gendarmerie.