À quand un refuge pour les jeunes LGBTQ de Polynésie ?

L’association Cousins Cousines et le Fare Tama Hau reçoivent lundi 28 octobre à 17 heures la psychologue Isabelle Cholet afin de présenter le travail thérapeutique mené en métropole par l’association Le Refuge qui accompagne des jeunes LGBTQ. Alors qu’en Polynésie aucune structure ne leur est dédiée, informer et former pourrait être un bon début.

L’association Cousins Cousines qui œuvre auprès des jeunes homosexuels et trans de Polynésie a remporté en mai dernier le prix des internautes pour son projet « le livre pour l’égalité et éduquer contre l’homophobie » dans le cadre d’un concours lancé par la fondation métropolitaine Le Refuge. Fondation qui depuis 2013 lutte contre l’homophobie et la transophobie. Ainsi la psychologue du Refuge, Isabelle Chollet donnera une conférence sur l’accompagnement thérapeutique au sein du Refuge le 28 octobre à 17 heures au Fare Tama Hau. Une conférence qui s’adresse aux jeunes homosexuels, mais aussi aux professionnels de santé et de l’éducation, et enfin aux parents, pour qui la situation peut être aussi compliquée à gérer, comme l’explique Isabelle Chollet.

En Polynésie il n’existe pas de structures d’accueil à l’image du Refuge. Et pourtant les problèmes d’homophobie et de rejet des familles sont fréquents. Malgré une culture du mahu encore bien présente dans la société contemporaine polynésienne, des jeunes efféminés sont mis à la porte de chez eux, et se retrouvent dans la rue, explique le président de l’association, Karel Luciani. Des situations entrainant une perte d’estime de soi et des comportements à risques pouvant conduire jusqu’au suicide. Il appelle donc de tous ses vœux la création d’un refuge.

D’après les études réalisées par l’observatoire du suicide, créé en France il y a 4 ans, la population LGBT est 10 à 13 fois plus sujette au suicide.

Si aucune structure n’existe encore sur le fenua, Isabelle Chollet a réussi à obtenir que le numéro d’urgence du Refuge soit également mis à disposition des Polynésiens via Whatsapp au +33 6 31 59 69 50.