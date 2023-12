Affaire JPK : nouveau juge d’instruction, nouveaux espoirs de « clôturer l’affaire rapidement »

L’arrivée, en juillet dernier, d’un nouveau juge d’instruction dans ce dossier suscite l’espoir chez les proches du journaliste Jean-Pascal Couraud, disparu le 15 décembre 1997. À quelques jours du 26e anniversaire de sa disparation, la famille souhaite interpeller la justice pour que cette affaire, dans laquelle Francis Stein et Miri Tatara, Rere Puputauki et deux autres membres du Gip sont mis en examen depuis de longues années, soit enfin jugée.

Les proches de Jean-Pascal Couraud, disparu le 15 décembre 1997 à l’âge de 37 ans ont rappelé ce matin par communiqué qu’ils étaient toujours dans l’attente d’un procès. À la veille du 26e anniversaire de sa disparition toujours non élucidée, ses proches ont « bon espoir que la procédure puisse se clôturer rapidement ». Des espoirs qui se fondent sur l’arrivée d’un nouveau juge d’instruction au palais de justice de Papeete, et sur lequel le « comité de soutien pour la recherche de la vérité sur la disparition de Jean-Pascal Couraud » compte pour venir à bout d’une procédure « d’une durée tout à fait exceptionnelle ». Les avocats du collectif l’assurent : malgré l’apparent piétinement de l’enquête, « l’hypothèse qu’un procès se tienne est maintenant tout à fait réaliste ». « Comme est parfaitement réaliste une déclaration de culpabilité de tous les mis en examen », précisent-ils.

Et ils sont plusieurs. La justice avait d’abord travaillé sur l’hypothèse d’un enlèvement de l’ancien journaliste, ensuite engagé en politique aux côtés de Boris Leontieff, et qui était connu pour sa dénonciations de la politique et des pratiques de Gaston Flosse. En 2013, Tutu Manate et Tino Mara, anciens « gros bras » du Groupement d’Intervention de la Polynésie créé par le Vieux Lion, avaient été mis en examen pour enlèvement et séquestration. La mise en examen pour meurtre avait été levée l’année suivante, au contraire de celle de Léonard « Rere » Puputauki, l’ancien chef du même GIP, sur qui planent toujours les trois chefs d’accusation. En 2019, après une nouvelle série de gardes à vue, c’est une autre piste, passionnelle cette fois qui a été ouverte : Miri Tatarata et l’ami proche du couple Francis Stein ont été mis en examen pour meurtre à leur tour, et le sont toujours aujourd’hui. Francis Stein avait lui-même interpellé, en 2021, sur la durée de cette procédure. Après être passée entre les mains de 6 juges d’instructions, l’affaire qui fait désormais partie de « l’histoire politique de notre pays », comporte toujours des « zones d’ombre ». Mais « l’essentiel du mystère entourant la disparition de JPK s’est dissipé », croit savoir le comité : « nous restons confiants sur l’issue d’un procès qui, nous l’espérons, pourra se tenir rapidement et à l’issue duquel les responsabilités pénales de chacun pourront être caractérisées ».



