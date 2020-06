Air France envisage de faire escale à Vancouver sur la liaison Papeete – Paris

Air France envisage une escale de transit à Vancouver lors de la reprise de ses vols Paris – Papeete – Paris. Une option rendue nécessaire par les nouvelles règles d’atterrissage mises en place par certains états survolés entre Papeete et Pointe-à-Pitre.

Alors que la pandémie de Covid-19 est en plein développement en Amérique du Sud certains états auraient durci les règles d’accueil des appareils étrangers sur leur sol. Y compris pour les atterrissages d’urgence. Air France est donc privée de certaines possibilités de dégagement pour ses vols, qui devaient transiter par Pointe-à-Pitre. Et envisage donc de transiter par Vancouver sur la liaison Papeete – Paris. Toutefois, la compagnie confirme la reprise de ses opérations selon le calendrier initialement envisagé et les horaires suivants :

– au départ de Papeete vers Paris avec une escale technique prévue à Vancouver, à compter du 8 juillet et à raison de 2 vols par semaine, les mercredis et dimanches, à l’exception du vol du jeudi 16 juillet au départ de Papeete ;

– au départ de Paris vers Papeete avec une escale technique prévue à Vancouver, à compter du 11 juillet et à raison de 2 vols par semaine, les mardis et samedis pour une arrivée à Tahiti les mardis et samedis à l’exception du vol du mardi 14 juillet au départ de Paris dont l’arrivée à Tahiti est prévue le mercredi 15 juillet ;

Autorisation de voyage électronique au Canada et obligations au fenua

Les voyageurs devront obligatoirement obtenir une autorisation de voyage électronique (AVE) avant le départ afin de pouvoir transiter à Vancouver. Cette demande est à formuler sur le site officiel du Gouvernement du Canada. Air France rappelle également que plusieurs mesures d’entrée en Polynésie française sont imposées aux voyageurs pour permettre une reprise des vols internationaux en toute sécurité, notamment, la présentation d’un test négatif de Covid-19. Les voyageurs devront aussi remplir un formulaire numérique sanitaire d’engagement, disponible à compter de juillet, sur le site www.etis.pf et présenter le récépissé avant le départ de Paris.

Les passagers du vol AF074 du 11 juillet au départ de Paris, devront effectuer une septaine à l’arrivée au fenua et se soumettre à un second test de dépistage à l’issue. Il est rappelé que ce vol est réservé aux résidents, aux étudiants et toutes personnes justifiant un motif impérieux (santé, professionnel). Pour les passagers arrivant à compter du 15 juillet à Tahiti (1er vol : vol AF 074 du 14 juillet au départ de Paris et vols suivants), et sous réserve de modifications prises par les autorités, plus aucune mesure de quarantaine à Tahiti ne sera imposée. Un second test de dépistage au COVID-19 pourra être demandé 4 jours après l’arrivée en Polynésie sur la base d’un échantillonnage.