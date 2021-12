Covid-19 : les conditions d’entrée en Polynésie à partir du 30 décembre

Face à la circulation accrue du variant Omicron, à compter du jeudi 30 décembre, seuls les tests RT-PCR négatifs de moins de 48 heures seront acceptés pour l’embarquement vers la Polynésie française. Il est demandé à tous les arrivants de s’isoler 72 heures à l’arrivée.

Compte tenu de l’extrême contagiosité du variant Omicron, le Pays renforce ses mesures sanitaires à l’entrée du territoire. La semaine dernière, souligne un communiqué de la présidence, plusieurs passagers pourtant vaccinés et ayant réalisé un test dont le résultat était négatif avant l’embarquement dans leur pays d’origine ont été détectés positifs à l’arrivée.

À partir de jeudi 30 décembre, toute personne de plus de 12 ans devra, pour embarquer à destination du fenua, montrer non seulement la preuve d’un schéma vaccinal complet, et un résultat négatif de test RT-PCR datant de moins de 48 heures. Les tests antigéniques ne seront pas acceptés : c’est le point essentiel de ces nouvelles mesures car, dans les faits, le délai maximal de 48 heures est impraticable. En effet, les États-Unis qui sont actuellement le seul passage possible vers la Polynésie demandent un test de moins de 24 heures même aux passagers en transit, et un décret pris le 24 décembre par le gouvernement central impose aussi un délai maximal de 24 heures aux passagers en partance vers les DOM-TOM.

Si des voyageurs étaient dans l’impossibilité de montrer ce test RT-PCR négatif à l’arrivée, par exemple parce qu’une compagnie aérienne aurait laissé embarquer un passager qui ne remplit pas exactement ces conditions, un dépistage individuel sera réalisé en urgence à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Il sera payant à partir du 10 janvier, ce qui laissera aux résidents partis à l’étranger pour les vacances de fin d’année le temps de revenir et de bénéficier encore de la gratuité. Les autres passagers, même parfaitement en règle, restent soumis au test antigénique à l’arrivée ; s’il s’avère positif, le prélèvement sera « techniqué » en RT-PCR pour plus de fiabilité.

Isolement de 72 heures « demandé » à tous

De plus, il est demandé à toute personne arrivant en Polynésie française de réaliser un isolement prophylactique de 72 heures dans un lieu de son choix, le temps d’avoir le résultat définitif du test de dépistage réalisé à l’entrée en Polynésie française. Une demande et non une obligation, puisqu’il n’est plus possible de l’imposer depuis la fin de l’état d’urgence sanitaire. Les passagers seront contactés uniquement si le résultat du test de dépistage est positif, et la personne sera ainsi informée par le BVS (Bureau de veille sanitaire) des préconisations à prendre pour limiter la transmission du virus sur le territoire.

Quant aux personnes non vaccinées, elles restent soumises aux motifs impérieux et à une quarantaine de 10 jours. Les personnes vaccinées venant des « zones rouges » à risque doivent elles aussi justifier d’un motif impérieux.

Enfin les voyageurs arrivant pas voie maritime sont exonérées de quarantaine s’ils justifient d’un schéma vaccinal complet, même réalisé hors de Polynésie française.