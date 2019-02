Des discussions mais pas d’accord à l’Intercontinental

Toujours pas d’accord entre les grévistes de O oe to oe rima et la direction des hôtels du groupe Intercontinental en Polynésie, malgré « des discussions qui avancent bien », selon la confédération syndicale. La direction de l’Intercontinental Tahiti annonçait mardi moins de 10% de grévistes, loin des 50% évoqués la veille par le syndicat.

De nouvelles discussions ont eu lieu mardi matin entre la direction des hôtels Intercontinental en Polynésie et la confédération O oe to oe rima, au deuxième jour du mouvement de grève qui touche les quatre hôtels du groupe au fenua. Selon le secrétaire général de la confédération, Atonia Teriinohorai, les « discussions avancent bien ». Les grévistes étaient en attente de « contre-propositions » de la direction mardi soir.

Côté direction, on confirmait mardi que les discussions étaient entamées. Mais surtout, on tenait à contester le taux de 50% grévistes à l’Intercontinental Tahiti annoncé par O oe to oe rima lundi. La direction évoque de son côté « 25 grévistes sur 300 employés » de l’hôtel de Faa’a. Un ratio qui tombe donc à moins de 10% de grévistes.