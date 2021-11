Deuxième journée du championnat de Tahiti de pêche au gros

L’équipage du Khana maintient sa première place au terme de la 2e journée du championnat. Avec 128 points au total, il devance largement Manulea (66 points) qui remporte le jackpot du jour, et Tauhiti 3 (61 points).

Belle journée samedi, deuxième des quatre étapes du Championnat de Tahiti de pêche au gros. Si les prises ne sont pas toutes spectaculaires, ce nouveau format du Championnat récompense la régularité, comme le confiait son organisateur, Teva Plichart du Haura Club.

Le classement provisoire, au terme de la journée de samedi, est le suivant (1kg = 1 point) :

1 er KHANA avec 128 points

KHANA avec 128 points 2 ème MANULEA avec 66 points

MANULEA avec 66 points 3ème TAUHITI 3 avec 61 points

Le championnat permet également aux équipages de remporter des prix et des jackpots à chaque étape. Hier, c’est Manulea qui a gagné le prix Haura de 150 000 Fcfp et raflé le jackpot de 290 000 Fcfp. Le prix A’ahi de 90 000 Fcfp est allé à Tauhiti 3 de Landry Mu San, le prix Mahi Mahi de 42 000 Fcfp est allé au bateau Mihiani mené par Toanui Langomazino, et Raitini Heia Tematahotoa qui naviguait aujourd’hui sur Tumoana 46 qui a ramené un thazard de 32,5 kg et touche la somme de 18 000 Fcfp.

La troisième étape du championnat est programmée pour le 15 janvier 2022. Il est encore possible de s’inscrire, chez Sin Ting Hin Marine, Vaimoana Lure et Exocet Distributions Tahiti.