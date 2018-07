Huit jours de prison pour une main aux fesses à Tatutu

Un jeune détenu de Tatutu a été jugé lundi pour avoir mis la main aux fesses d’une de ses surveillantes. Déjà condamné deux fois pour agressions sexuelles, il a écopé de 8 jours de prison pour cette nouvelle « pulsion ».

Un détenu de 22 ans, incarcéré au centre de détention de Tatutu à Papeari, a été jugé lundi après-midi en comparution immédiate pour avoir mis la main aux fesses d’une surveillante ce dimanche. Un comportement particulièrement déplacé, mais surtout très problématique pour un jeune prévenu déjà condamné deux fois pour des agressions sexuelles. « C’était la tentation, c’était plus fort que moi, ça m’a donné envie de toucher ses fesses », s’est expliqué le jeune homme lundi à la barre. Le prévenu a bien promis « de changer et de ne plus recommencer » mais, vu son casier, le tribunal l’a condamné à huit jours de prison ferme supplémentaires. Il devra également verser 10 000 Fcfp d’indemnisation à la surveillante.