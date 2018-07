Il s’en tire pendant plus d’un an avec une voiture volée

Pendant plus d’un an, un homme de 45 ans a circulé à Tahiti avec une voiture volée, sans permis, ni carte grise, ni assurance. Le voleur avait imité les plaques d’immatriculation d’une voiture identique et ne s’est fait prendre qu’à la suite d’un banal accrochage sur un parking…

La prouesse pourrait paraître remarquable, si elle n’était pas totalement illégale. Un homme de 45 ans a été jugé lundi en comparution immédiate après avoir réussi, avec un brin de chance, à rouler pendant plus d’un an avec une voiture volée, de fausses plaques, une fausse assurance et sans permis de conduire…

En juin 2017, l’homme de 45 ans avait volé une voiture de courtoisie stationnée sur le parking d’un garage de Tipaerui et dont les clés avaient été laissées sur le contact. Par chance pour le voleur, le garage ne s’était rendu compte de la disparition du véhicule que quatre mois plus tard. Entre temps, l’homme avait réussi à obtenir de fausses plaques d’immatriculation, sans même avoir besoin de présenter de carte grise ! Pour s’éviter tout problème, notre voleur avait reproduit la plaque d’immatriculation d’une voiture de même modèle et de même couleur qu’il avait vue circuler en pleine rue… Sans permis de conduire, l’homme avait également falsifié des papiers d’assurance. L’arnaque a ainsi duré pendant plus d’un an !

Démasqué après un accrochage sur un parking

Le voleur a finalement été démasqué après un accrochage anodin sur un parking. Sa fausse plaque a été transmise à une compagnie d’assurance qui a contacté le vrai propriétaire de l’immatriculation. Devant l’imbroglio administratif, les gendarmes ont été avertis de la « doublette » -selon le jargon des forces de l’ordre- et ont commencé à rechercher le véhicule volé. Un véhicule qu’ils ont retrouvé vendredi dernier, circulant à quelques mètres de la gendarmerie de Faa’a.

Lundi à la barre du tribunal, le voleur a tout avoué. Avec déjà quinze condamnations pour vol, il a été condamné à douze mois de prison dont quatre avec sursis. Il doit également verser 60 000 Fcfp au propriétaire des plaques imitées.