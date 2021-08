Vaccination à bord des ferries : « Il faut aller au plus près de la population »

Une opération de sensibilisation et de vaccination a eu lieu ce mercredi matin à bord de l’Aremiti Ferry puis du Terevau Piti. L’occasion pour les équipes de l’hôpital et de la mairie de Moorea d’aller au plus proche des populations. Et l’occasion pour les passagers et le personnel des ferries d’avoir accès à l’information et à une dose de façon « beaucoup plus pratique » que dans les centres, bondés depuis le début de la vague épidémique.

20 000 injections en un peu plus de trois semaines. Le retour en force du Covid et de son variant Delta ont fait rebondir la campagne de vaccination polynésienne qui s’était peu à peu essoufflée à partir de la fin du mois de mai. Une vague de volontaires qui arrive tard – en témoignent les chiffres des hospitalisations et des décès de ces derniers jours, parmi lesquels on compte une vaste majorité de non-vaccinés – mais que les autorités veulent tout de même encourager un maximum. Il faut dire qu’avec 28% de Polynésiens pleinement vaccinés, et 37% qui ont reçu au moins une dose, le fenua a beaucoup de retard sur la métropole où 67% de la population et 81% des majeurs ont fréquenté un centre de vaccination.

D’où le développement de nouvelles initiatives. Après les grands vaccinodromes, les unités mobiles dans les quartiers, les partenariats des services de Santé et des entreprises se multiplient. Pour vacciner leur employés – normalement sur la base du volontariat – mais aussi leur clients. Ainsi, ce matin, une petite équipe de l’hôpital et de la mairie de Moorea ont embarqué pour une rotation à bord de l’Aremiti Ferry. Pour Poea, infirmière participant à l’opération pilotée depuis Moorea par le taote Philippe Biarez, il est capitale d’aller au plus près de la population, pour sensibiliser, expliquer, répondre… Et, le cas échéant, vacciner.

Lors du premier trajet, ce matin, près d’une trentaine de personnes, passagers ou personnels de l’Aremiti – qui était déjà « majoritairement vacciné » – ont ainsi reçu une injection monodose de Janssen. Certains avaient attendus par doute ou désintérêt, d’autres beaucoup, n’avaient pas été dans les centres par manque de temps ou par crainte des foules dans ce contexte épidémique. « Là, c’est beaucoup plus pratique », reconnait Brooke, hôtesse de bord tout juste vaccinée.

Pas de jaloux : après l’Aremiti, l’équipe s’est dirigée vers le Terevau Piti pour une rotation en fin de matinée.