J-1 avant les Jeux : Tahiti s’envole pour Apia

A la veille de la cérémonie d’ouverture, Tahiti a décollé pour les Jeux du Pacifique aux Samoa ce vendredi. Sur place, des logements tout neufs attendent les 274 athlètes, signe de réchauffement des relations entre le COPF et le PGC, estime Michel Sommers, un membre du staff déjà sur place.

La délégation tahitienne a décollé ce vendredi matin de l’aéroport de Faa’a vers Apia, aux Samoa, à la veille de la cérémonie d’ouverture des seizièmes Jeux du Pacifique prévue samedi (dimanche 7 juillet à Apia). Les 268 athlètes qui doivent participer aux épreuves de la première semaine embarquent dans un avion Air Tahiti Nui spécialement affrété et qui doit décoller à 9 heures ce vendredi.

Depuis plusieurs jours, des responsables du Comité olympique de la Polynésie française sont sur place à Apia, pour préparer l’arrivée des sportifs polynésiens. Alors que le COPF s’était inquiété au début de l’année des travaux non terminés et des conditions d’hébergement des athlètes, la donne a visiblement changé à la veille de l’ouverture. À Apia, Michel Sommers, président de la fédération tahitienne de natation et chef-adjoint de la délégation, joint par téléphone, se félicite aujourd’hui des conditions d’hébergement pour les Tahitiens.

En 2015, à Port-Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Polynésie française avait terminé troisième au tableau des médailles avec 39 médailles d’or, 34 d’argent et 41 de bronze. Depuis, Tahiti a vécu quatre années de tensions avec le Conseil des Jeux du Pacifique : une candidature rejetée pour les Jeux de 2019, puis pour ceux de 2023, un refus d’organiser les Jeux de 2019 après la défection de Tonga, un boycott des mini-jeux de 2017, une suspension par le Conseil des Jeux… « On revient de loin » mais « les Tahitiens ont les moyens de briller aujourd’hui », assure Michel Sommers.

La Polynésie française envoie 274 athlètes et va participer à 21 disciplines sur 29 : athlétisme, badminton, basket 5×5, basket 3×3, beach volley, boxe, football, force athlétique, golf, judo, nage en eau libre, natation, squash, tennis, tennis de table, tir, tir à l’arc, triathlon, va’a, voile et volleyball.

L’absence des Tahitiens dans les épreuves de cricket, netball et lawnball (boulingrin) ne seront pas remarquées puisque ces disciplines ne sont pas pratiquées à Tahiti. En revanche, les défections tahitiennes en rugby (à sept, à neuf et touch rugby), en taekwondo et en haltérophilie seront clairement des chances de médailles en moins pour les Rouge et Blanc.